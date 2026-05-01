Posibles alineaciones del Betis y del Oviedo en la jornada 34 de LALIGA EA Sports

Pepe Jiménez Sevilla, 01 MAY 2026 - 08:09h.

La lucha por la quinta plaza y el descenso en LALIGA EA Sports se vive en este encuentro

El Betis quedará por encima del Sevilla por cuarto año consecutivo

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Ahora todo son finales. El Betis recibe este domingo al Real Oviedo en un encuentro en el que se centra tanto la pelea por la quinta plaza, que actualmente dominan los verdiblancos, como la pelea por la salvación, de la que aún no están descartados los asturianos.

La entidad verdiblanca llega al encuentro con la moral muy reforzada tras el empate ante el Real Madrid la pasada semana y los resultados cosechados por sus rivales en el resto de encuentros de la jornada. Por su parte, los carbayones llegan tras una derrota durísima ante el Elche, pero con aún algunas opciones de conseguir la salvación en LALIGA EA Sports.

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¿Qué once pondrá el Betis ante el Oviedo?

Para la cita de este domingo, Manuel Pellegrini no podrá contar ni con Marc Bartra, ni con Ángel Ortiz, futbolistas que, posiblemente, no podrán jugar lo que resta de temporada tras sus últimas lesiones.

En términos positivos, el chileno recupera a Junior Firpo tras varias semanas ausente por lesión, aunque la realidad es que el ex del Leeds tiene pocas opciones de ser titular este fin de semana.

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Con todo ello, esperamos un once con Álvaro Valles en portería; Bellerín, Natan, Diego Llorente y Ricardo Rodríguez en la zaga; en el centro, Amrabat de pivote junto a Fornals y Lo Celso; y arriba, en ataque, Antony, Abde y el Cucho Hernández.

¿Cuál será el once del Oviedo ante el Betis?

Por su parte, Almada llega al encuentro convencido de que su equipo recuperará el ritmo que impuso ante Sevilla, Celta y Villarreal, creyendo que aún tienen muchas opciones de seguir en la élite.

Para ello, el técnico no podrá contar con Brandon Domingues, además de tener las dudas de Dendoncker y Ejaria hasta última hora. El conjunto azul también tiene a varios futbolistas cuidándose al máximo tras esta dura temporada, por lo que habrá que tener mucha cuidado con su formación.

A pesar de ello, creemos que Aarón estará en portería; Nacho Vidal, Bailly, Calvo y Javi López estarán en la zaga; Fonseca y Sibo harán el doble pivote junto a Reina; y arriba, en ataque, Chaira, Thiago y Fede Viñas.