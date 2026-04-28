Álvaro Borrego 28 ABR 2026 - 22:14h.

"Lo que ha hecho es algo inédito y hay que valorar lo que hace"

Isco Alarcón no sabe si su lesión tiene cura: "Estoy jugando con medicación"

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Isco Alarcón ha solicitado públicamente la continuidad de Manuel Pellegrini, cuyo futuro sigue siendo una incertidumbre. Aunque su contrato expira en junio de 2027, la irregularidad del equipo en ciertos momentos de la temporada y esa cláusula por la cual podría marcharse gratis si le llama la selección de Chile han generado por primera vez cierto debate en torno a la figura del entrenador, a las puertas de conseguir con el Real Betis la sexta clasificación europea consecutiva. Una disparidad de opiniones que parece estar en la calle pero no en el vestuario, sobre todo viendo lo tajante que ha sido el capitán verdiblanco.

El malagueño concedió este martes una entrevista para los compañeros de Canal Sur Televisión, justo antes de emitir 'En silencio', el documental realizado por su esposa, Sara Sálamo, que narra el lado más humano del futbolista y todo el proceso de resiliencia que superó después de aquella grave lesión sufrida en 2024, en las vísperas de la Eurocopa. Isco Alarcón reconocía que ni siquiera sabe si su lesión tiene cura, pues a día de hoy juega y entrena "medicado". Aun así, admitió empezar "a salir del pozo" y mirar con optimismo el futuro.

Un futuro en el que, desde su punto de vista, debe ser de la mano de Manuel Pellegrini, para el que no tiene dudas. "Yo ahora mismo no entiendo un Betis sin Pellegrini. Lo que ha hecho el míster en el Betis es algo inédito. Quedar año tras año en Europa solo lo han hecho Barcelona, Madrid y Atlético. Hay que valorar el trabajo que hace".

Curiosamente, y casi por primera vez en seis años, hace unos días se preguntó abiertamente a Manuel Pellegrini por su futuro. Justo después de la eliminación en la Europa League. El entrenador quiso ver las cosas con perspectiva y también apostaba por su continuidad. "Yo tengo contrato y no creo que el club vaya a cambiar su manera de pensar por un partido puntual. No puedo hablar por otras personas, pero aseguro que mi situación personal es mi menor preocupación. Lo que me preocupa es que ganemos con el Betis, no mi contrato personal".