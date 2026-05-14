Diego Páez de Roque 14 MAY 2026 - 20:08h.

Hansi Flick renovará un año más con el FC Barcelona

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Hansi Flick ha vuelto a completar una temporada exitosa en el FC Barcelona. Aunque no pudo cumplir el exigente sueño de la afición culé de levantar la Champions League, ha sumado a las vitrinas del club una liga histórica en la que pueden terminar rozando los 100 puntos.

Desde su llegada la temporada pasada, se ha ganado a toda la hinchada culé gracias a su trato hacia el club, los jugadores y La Masía. El alemán conectó desde el primer momento con la entidad culé y ha confesado estar viviendo algunos de los años más felices de su vida.

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Además, ha consagrado en el FC Barcelona un estilo de juego muy claro y marcado que, por el momento, le ha llevado a éxitos como la Copa del Rey, dos Supercopas de España y dos ligas españolas. Unos éxitos que el club valora muy positivamente, siendo conscientes de que el alemán ha devuelto la estabilidad y la competencia al máximo nivel al vestuario culé.

Cuándo renovará Hansi Flick con el Barcelona

Hansi Flick se ha convertido en un baluarte muy importante en el FC Barcelona que Joan Laporta no quiere dejar escapar. El alemán tenía contrato hasta junio de 2027, es decir, una temporada más. Sin embargo, desde el club ya han llegado a un acuerdo para prolongar su contrato por una temporada más.

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Según ha informado el diario SPORT, el próximo lunes 18 de mayo tendrá lugar el acto de renovación de Hansi Flick, firmando hasta 2028 con un año más opcional. Este evento tendrá lugar en las oficinas del club culé junto al presidente Joan Laporta y el resto de la directiva culé.

Hansi Flick ha querido esperar a tener LALIGA conquistada para cerrar el acuerdo con la entidad culé y evitar distracciones durante el transcurso de la temporada. Salvo contratiempo de última hora, la firma se dará el lunes a mediodía, después del partido contra el Real Betis.