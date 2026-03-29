Andrea Esteban 29 MAR 2026 - 19:50h.

La repetición hizo parecer la acción más dura

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El amistoso entre Inglaterra y Uruguay, que terminó con empate (1-1), dejó una acción que ha dado mucho que hablar: la dura entrada de Ronald Araújo sobre Phil Foden.

Aunque el central uruguayo tocó balón primero, la acción generó un gran enfado en el banquillo inglés, especialmente en su técnico, Thomas Tuchel, que reaccionó con evidente indignación.

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Araújo da su versión

Lejos de evitar el tema, Araújo explicó lo sucedido y defendió su actuación: “Fue una jugada fuerte, pero obviamente voy a por la pelota sin ninguna intención”.

El defensor quiso dejar claro que en ningún momento hubo mala fe en la acción. Tras el partido, el jugador del FC Barcelona dio un paso más y contactó personalmente con el futbolista inglés: “Después del partido le mandé un mensaje, me dijo que estaba bien y que eran cosas del fútbol”.

La polémica, amplificada

Araújo también reconoció que la jugada puede parecer más dura de lo que fue en realidad cuando se ve repetida: “Vi la jugada después. Es cierto que si detienes la toma es muy fuerte”.

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Aun así, insiste en que la acción fue legal y dentro del juego: “En el campo estaba el árbitro y también el VAR”.

El uruguayo lamentó que se haya generado tanta polémica alrededor de la jugada: “Muchas veces se sobredimensionan las cosas. Todo el mundo me conoce y sabe que no tengo mala leche”.