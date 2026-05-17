Posibles alineaciones del Rayo Vallecano - Villarreal para la jornada 37 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 17 MAY 2026 - 07:33h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Rayo Vallecano y Villarreal de la jornada 37

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El Rayo Vallecano recibe al Villarreal en la que será la jornada 37 de LA LIGA EA Sports en un encuentro que se disputará en el Estadio de Vallecas el domingo 17 de mayo a las 19:00h. El conjunto madrileño igualó frente al Valencia y no desvía su mirada de los puestos de descenso aunque ya tenga la mente puesta en la final de la Conference League frente al Crystal Palace. El Villarreal viene de perder frente al Sevilla por 2 goles a 3 y se espera que vuelvan a haber rotaciones en el partido de fin de semana. Marcelino García Toral, que está ante sus dos últimos encuentros como entrenador del submarino amarillo, está dando minutos a todos los jugadores de la plantilla y eso no será diferente contra el Rayo.

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Posible alineación del Rayo Vallecano

Tras asegurar la salvación en Mestalla, el Rayo llega al encuentro apurando sus opciones de regresar a Europa vía liga en un encuentro marcado por la despedida de Vallecas de Óscar Trejo, que apunta a titular, y de un Íñigo Pérez que no ha querido los focos en la previa. El técnico navarro no podrá contar con Luiz Felipe, que será baja hasta septiembre y tampoco con Ilias Akhomach, que tiene una lesión en el cuádriceps mientras que Álvaro García sigue entre algodones. Isi Palazón no estará disponible ya que sigue cumpliendo la sanción de siete partidos que le pusieron hace unas jornadas.

Posible once de Rayo Vallecano frente al Villarreal:

Portero: Batalla

Defensas: Chavarría, Ciss, Lejeune, Ratiu

Centrocampistas: Unai López, Óscar Valentín, Óscar Trejo

Delanteros: Sergio Camello, Alemao, Jorge de Frutos

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Posible alineación del Villarreal

El Villarreal perdió por 2 goles a 3 frente al Sevilla en la pasada jornada de LA LIGA EA Sports. El submarino amarillo ya está clasificado para la Champions League matemáticamente y afronta los dos últimos encuentros de la temporada con el objetivo de que el Atlético de Madrid no les alcance. Para el partido contra el Rayo Vallecano, Marcelino García Toral no podrá contar con Juan Foyth y Pau Cabanes ya que están lesionados y tampoco con Renato Veiga, que vio la quinta amarilla frente al Sevilla. Respecto al once, se esperan rotaciones, como ha estado ocurriendo en los últimos encuentros. Todas las posiciones, menos la del portero, variarán.

Posible once de Villarreal frente al Rayo Vallecano:

Portero: Arnau Tenas

Defensas: Cardona, Rafa Marín, Pau Navarro, Mouriño

Centrocampistas: Alfon, Comesaña, Thomas, Buchanan

Delanteros: Ayoze, Oluwaseyi