Uno por uno del Rayo Vallecano en Valencia: un sobresaliente en defensa y un suspenso en ataque

Alberto Cercós García 14 MAY 2026 - 21:02h.

Con 44 puntos tras este 1-1 en Mestalla, el Rayo Vallecano da un paso adelante hacia la permanencia

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El Rayo Vallecano suma un valioso punto en Mestalla gracias a un gol de Florian Lejeune. Los de Íñigo Pérez, que siguen con la mirada puesta en la Conference League, dan un importante paso para asegurarse la permanencia una temporada más en Primera División. Si bien con los 44 puntos que tiene ahora no la tienen 100% amarrada, la realidad es que los de la franja tienen el objetivo muy cerca. Ante el Valencia, el Rayo pudo incluso ganar el choque si Randy Nteka no hubiera errado un penalti con 0-0 en el marcador. Luego, a nivel defensivo, excelente trabajo de un Lejeune polivalente y un Nobel Nteka que tuvo una tarde imperial.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto franjirrojo:

Las notas del Rayo Vallecano

Augusto Batalla: 6. Pudo hacer más en el 1-1, ya que el disparo de Diego López entra por su palo. Tras ello no tuvo mucho más trabajo. Disparos sencillos por parte del Valencia que el argentino detuvo sin complicaciones. Bien.

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Iván Balliu: 7. Partido de notable hasta que ha pedido el cambio por molestias. El albanés mantuvo a raya a Luis Rioja y en pocas ocasiones le pudo superar. En ataque algo regular, pero cumplidor.

Florian Lejeune: 9. Clave para su equipo, tanto en defensa como en ataque. Anotó el 0-1 con un cabezazo a la salida de un córner.

Nobel Mendy: 7. Tuvo una actuación superlativa en la primera parte, al cruzarse y evitar que Luis Rioja empatase. En la segunda aguantó las embestidas de Umar Sadiq y terminó cuajando un notable partido, con hasta 15 acciones defensivas. De menos a más. Imponente.

Pep Chavarría: 5'5. Se le vio muy poco en ataque y cumplió en defensa ante Diego López.

Pedro Díaz: 6. Intentaba todo el rato entrar en juego, pero los jugadores del Valencia le impedían tener un partido algo más activo.

Óscar Valentín: 6. Clave para el centro del campo. Cumplió con su cometido, rozó el 85% de pases precisos y tuvo hasta tres recuperaciones.

Gerard Gumbau: 7'5. De sus mejores partidos con la franja en Liga. No solo asistió en el 0-1, sino que estuvo muy presente en la faceta ofensiva de su equipo durante la primera mitad. Imperial, preciso y determinante.

Pacha Espino: 7. Si el partido durase más, seguiría corriendo. Incansable e importante para su equipo tanto en ataque como en defensa. Además, provocó el penalti que luego fallaría Nteka.

Fran Pérez: 5'5. Creó cierto peligro por la manda derecha, pero tuvo poco protagonismo. Volvía a su casa, a Mestalla, y no estuvo a la altura.

Randy Nteka: 4. Erró un penalti a los pocos minutos de empezar el partido y justo a la media hora desaprovechó un mano a mano para sentenciar. Pese a estar activo en la presión durante los 60 minutos que estuvo en el césped, fue nada efectivo en su faceta goleadora.

Los suplentes de Íñigo Pérez

Jorge de Frutos: 5. Sin determinación y sin oportunidades de intentar desequilibrar la balanza a su favor. Poca fluidez en ataque. Perdido.

Alemao: 5'5. Pese a llegar en racha de cara a gol, en Mestalla no tuvo oportunidades para seguir con ella. Igual que con De Frutos, muy perdido en ataque.

Paphé Ciss: 6. Activo y entrando mucho en juego. Sin destacar en exceso, pero cumpliendo con creces tanto en efectividad de pases como en defensa (hasta cuatro recuperaciones).

Unai López: 5'5. Cogió con Ciss las riendas del centro del campo y lograron que el Valencia no pudiera crearles mucho peligro.

Adriu Ratiu: 5. A tono de sus compañeros que entraron en la segunda mitad, con problemas para entrar en juego pero dificultando al Valencia llegar con peligro al área del Rayo.