Pablo Sánchez 26 JUN 2026 - 14:11h.

Los dos fichajes que baraja el Villarreal para la delantera: perfiles totalmente opuestos

La campaña arranca el próximo lunes

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El Villarreal anunció este viernes los detalles de la campaña de abonos que arrancará este lunes con el lema 'Seguim amb tu' (Seguimos contigo) y que llega marcada por las obras en el estadio de La Cerámica y por el alza de los precios que la entidad avanzó hace unas semanas.

Como en el pasado ejercicio, el club volverá a ofrecer un abono para los partidos de LALIGA del primer equipo y otro que además de esos incluirá los de la Champions y la Copa del Rey. En ambos casos, los abonados podrán acceder a los partido del equipo femenino y a los de los equipos de cantera y mantendrán su antigüedad elijan el que elijan.

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Los abonados que hayan faltado a un máximo de cuatro partidos en la campaña 2025-2026, que el club cifra en el 80%, podrán acceder a los abonos 'Very Yellow People' Oro, un premio que para la temporada 27-28 implicará haber faltado a un máximo de tres choques. El abono Liga va de los 250 euros que cuesta en varias zonas del estadio a los 950 de la tribuna central par y con el descuento Oro de 150 a 700 y el que incluye todos los encuentros de los 325 a los 1.200, que con el descuento Oro son 210 y 880 euros.

Los menores de 26 años tendrán un descuento del 50% en todos los abonos excepto en la zona VIP y los jubilados tendrán un descuento de 30 euros. Se mantiene la campaña de 'Asiento libre' que permite a los abonados que no vayan a asistir ceder su abono al club y obtener un descuento para la próxima campaña.

Las distintas fases de la campaña estarán condicionadas por las reformas que se están acometiendo en el Estadio de la Cerámica "y las consecuentes variaciones que sufrirán algunas localidades", según indicó el club.

Algunos asientos desaparecerán y los abonados que los han ocupado deben solicitar cita previa para elegir nuevas localidades. Además, con la redistribución de zonas del estadio, algunos asientos cambian de tarifas y a estos abonados se les designará 'reasignados'.

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Fechas establecidas

Desde este lunes y hasta el 18 de julio, los actuales abonados podrán renovar su pase 'online', mientras que la renovación presencial se podrá realizar entre el 6 de julio y ese mismo día 18 en las taquillas del estadio y la tienda de la Plaza Mayor.

Del 20 al 23 de julio renovarán sus pases los abonados afectados por la pérdida de localidades a causa de las obras. Del 24 al 27 de julio se permitirán cambios de ubicación para los abonados cuya localidad de la temporada 25-26 haya cambiado de categoría, los reasignados, y se renovarán los abonados de la Tribuna Impar Central y Lateral. Los cambios de ubicación del resto serán los días 28 y 29 de julio. A partir del 3 de agosto, empezará la última fase de altas nuevas, sujeta a la disponibilidad de localidades.

El cabreo de la afición

Con mensajes de enfado como los que recopilamos a continuación respondió la afición del Villarreal a la subida de precios en los abonos de la próxima temporada en las redes sociales: