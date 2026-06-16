El dilema de Iñigo Pérez en la defensa del Villarreal: siete centrales, fichajes y dos o tres puestos

Fran Fuentes 16 JUN 2026 - 13:20h.

Con la decisión de Rafa Marín a falta de oficialidad, queda la duda del sistema que aplicará el técnico navarro

El Villarreal derriba una esquina de La Cerámica y construye los nuevos vestuarios... ¡fuera del estadio!

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El Villarreal CF planifica un nuevo proyecto de la mano de Iñigo Pérez. El técnico navarro llega después de que a Marcelino García Toral no le hayan confiado los próximos pasos del conjunto groguet, dejando al equipo como tercer clasificado y en Champions League. Ahora, el ex del Rayo Vallecano tendrá que manejar un legado difícil de igualar y tomar decisiones en base a su propia idea de juego. Más allá de la línea medular, donde el club busca un sustituto a Dani Parejo, el entrenador tendrá que tomar varias decisiones en base a la línea defensiva, donde hay sobrepoblación, especialmente si atendemos al esquema de los años anteriores y al ideario que conocemos de su relativamente corta etapa en Vallecas.

En este sentido, y según postula El Periódico Mediterráneo, el Villarreal cuenta ahora mismo con siete centrales, a falta de conocer qué pasará con Rafa Marín. El central sevillano ha tenido altibajos a lo largo de toda la temporada, aunque lo que Marcelino contó con él, que no ha sido siempre, dio un buen rendimiento. Ahora bien, todo apunta a que el equipo groguet no ejercerá la opción de compra que tiene sobre el futbolista, tasada en unos 15 millones de euros. volverá al Nápoles, de donde llega a préstamo. En este sentido, a sus 24 años, Maurizio Sarri, nuevo técnico del conjunto partenopeo, le verá en pretemporada y tomará una decisión sobre su futuro.

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Despejada una de las incógnitas, al Villarreal CF le quedan por delante otros seis centrales con los que decidir qué hacer. A saber: Renato Veiga, Logan Costa, Willy Kambwala, Pau Navarro, Juan Foyth, Santiago Mouriño. Si bien los últimos tres pueden jugar en el lateral derecho, la edad del argentino y la pérdida de velocidad punta asociada a esta, amén a sus lesiones, le llevan a ser más considerado como una opción para el eje de la zaga que para cerrar en la banda derecha.

Las grandes inversiones en fichajes de centrales ponen difícil la papeleta a Iñigo Pérez

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Por otra parte, Logan y Kambwala no han terminado de ganarse su continuidad por diversos motivos. El primero ha estado muy condicionado por una lesión de ligamento cruzado anterior que le ha tenido alejado de los terrenos de juego toda la temporada. Con el segundo, los errores individuales y la competencia en dicha posición han sido claves. Sin embargo, sus edades (25 años el primero, 21 el segundo), la importante inversión en ambos y sus excelsas capacidades físicas les mantienen como opciones a medio y largo plazo. Bien podrían considerarse unas cesiones para estos jugadores, o incluso su venta a cambio de la cantidad adecuada.

De este modo, como piezas clave se pueden considerar tan solo a Renato Veiga, cuya inversión se ha visto refrendada en el campo, y Pau Navarro, uno de los grandes valores de la cantera grogueta. Por su parte, el resto cuentan más como opciones de banquillo, para completar el lateral o incluso para buscarles un préstamo en el próximo mercado de verano. A ellos seis habrá que sumar alguno más, en caso de que Iñigo Pérez solicite alguna incorporación en dicha posición, especialmente si se trata de alguna opción conocida por él o dentro de su amplia órbita de conocimiento.

Sin embargo, las decisiones no se antojan inmediatas. Y es que habrá que esperar a la pretemporada, e incluso más allá en algunos casos, para saber la opinión del técnico navarro. Por ejemplo, Logan Costa y Renato Veiga están en el Mundial, y especialmente se espera que el segundo llegue lejos, así que se incorporarían con el resto del grupo después de tres semanas de vacaciones. Del mismo modo, la posibilidad de que Iñigo Pérez apueste por jugar con tres centrales no parece probable si miramos el libreto durante su etapa en el Rayo, pero tampoco es descartable, así como que revalide la apuesta de Marcelino en el lateral con Mouriño o Pau Navarro. Eso deja la duda de si serán seis jugadores para dos o tres puestos.