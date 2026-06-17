Fran Fuentes 17 JUN 2026 - 12:53h.

De un jugador para rendimiento inmediato a una apuesta clara de futuro

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El Villarreal CF sigue trabajando en el mercado de fichajes. Con varias decisiones por tomar para Iñigo Pérez, sucesor de Marcelino García Toral, el club trabaja en varias líneas. Desde el centro del campo, donde se medita el perfil ideal, hasta la situación en el eje de la zaga y varias decisiones por tomar. Más allá de eso, el club busca uno o varios refuerzos para la delantera, donde el equipo cuenta con Gerard Moreno, Georges Mikautadze, Ayoze Pérez, Tani Oluwaseyi e incluso Nicolàs Pépé como posibles puntas. En este sentido, el club sondea a otros dos jugadores de perfiles sumamente diferentes, pero con diversos planes para cada uno de ellos.

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Y es que, según informa Nicolo Schira, periodista italiano especializado en el mercado de fichajes, el Villarreal ha mostrado interés en Artem Dovbyk. El delantero de la AS Roma, a sus 28 años, ha cuajado un curso de muy poco protagonismo, con apenas 18 partidos entre la Serie A y la UEFA Europa League, habiendo registrado tres goles y dos asistencias. Con 1.89 metros de altura, su perfil es de delantero de área. Un rematador puro destinado meramente a marcar goles y pelearse con los centrales.

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Sin embargo, no es el único delantero en postularse para llegar al Villarreal. Y es que el propio Nicòlo Schira apunta el nombre de Nestory Irankunda, delantero del Watford. Se trata de un delantero que también puede jugar como extremo, con mucha movilidad, verticalidad y ruptura al espacio. A sus 20 años, ha sido una de las revelaciones de la League One, segunda división de Inglaterra. El pasado curso logró cuatro goles y cinco asistencias en 42 partidos. Su valor de mercado asciende a 15 millones de euros, y tiene contrato hasta el 2029.

Nestory Irankunda se encuentra concentrado con la selección de Australia, aunque es de origen tanzano. En su primer partido con el país oceánico cuajó muy buenos minutos en el triunfo frente a Turquía, logrando dar una asistencia de gol y siendo un dolor de cabeza para el conjunto otomano por su velocidad y desborde. Procedente del filial del Bayern de Múnich, el Watford lo firmó hace menos de un año a cambio de tres millones de euros. Una cifra irrisoria, ya que apenas un año después de su contratación se ha revalorizado hasta alcanzar un valor de mercado de 8 'kilos'.

De este modo, ambos delanteros son de perfiles muy diferentes y responden a necesidades muy distintas. Artem Dovbyk responde al deseo inmediato de marcar gol, mientras que Nestory Irankunda sería un proyecto a largo plazo para crecer en el club y quién sabe si protagonizar una futura venta.