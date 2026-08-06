Pepe Jiménez Sevilla, 06 AGO 2026 - 21:13h.

El club trabaja en varias negociaciones de manera simultánea

El primer mercado de José Ignacio Navarro, en números 'históricos'

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El trabajo en la dirección deportiva del Sevilla no se detiene. A poco más de una semana para el arranque de la competición, la entidad hispalense continúa con importantes déficits en su plantel y un buen número de deberes pendientes que, según cuentan a este medio, podrían ir solucionándose en los próximos días.

Con Luis García Plaza apretando en cada una de sus apariciones públicas, como contábamos este pasado miércoles, Navarro tiene previsto cerrar al menos cinco fichajes más de aquí al cierre del mercado, con la esperanza de que al menos dos de ellos lleguen antes del inicio en LALIGA ante el Rayo.

Sin embargo, para ese sábado no solo hay previstas llegadas, sino también varias salidas. Tras Juanlu Sánchez y Djibril Sow, el siguiente debe ser Alberto Flores, hombre que dará paso a una serie de despedidas más que necesarias en Nervión.

La idea de la dirección deportiva es que, de los descartes conocidos, varios abandonen la entidad antes del inicio de la competición (como por ejemplo Chidera Ejuke), siendo altamente optimistas con algunos de los nombres señalados.

Como sucedió con Rafa Mir o Tanguy Nianzou, en el Sevilla son conscientes que no podrán ser lo exigentes que les gustaría con ciertas operaciones, pero sí están por la labor de acelerar ciertos procesos e intentar pensar más en el ahorro que en la ganancia.

La idea de José Ignacio Navarro es que García Plaza, una vez arranque la competición, se centre únicamente en el césped y no tenga que estar respondiendo ni pensando en demasía en lo que está por llegar o salir.

Quedarán deberes para las dos últimas semanas de agosto, es evidente -el Sevilla espera encontrar alguna oportunidad de mercado en la recta final-, pero la operación salida también acelera y se espera que, pronto, haya novedades importantes.