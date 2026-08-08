Horario y dónde ver el Bayer Leverkusen - Sevilla gratis

Pepe Jiménez Sevilla, 08 AGO 2026 - 08:38h.

El Sevilla cierra la pretemporada ante los alemanes antes de recibir al Rayo

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El último amistoso antes del fuego real. El Sevilla cierra su pretemporada este sábado ante el Leverkusen en un encuentro que medirá el verdadero nivel del conjunto de Luis García Plaza antes de recibir al Rayo en el Sánchez-Pizjuán en apenas una semana.

Con muchos deberes aún por hacer en el mercado y un buen número de nombres rodeando Nervión como futuribles, García Plaza afronta este sábado el que será su último amistoso antes de arrancar la temporada con los blanquirrojos.

Para la cita, evidente, el técnico no podrá contar ni con Juanlu Sánchez, ni con Djibril Sow, ni con Alberto Flores, aunque sí podrá estrenar en su pretemporada a Fran González, guardameta llegado desde el Real Madrid, y a Rubén Vargas, hombre que ya ha vuelto a trabajar con sus compañeros tras su participación en el Mundial.

Por parte de los alemanes, club de enorme potencial, el principal atractivo será volver a ver a Loic Badé, exjugador blanquirrojo que nunca ha escondido su cariño por el conjunto sevillista y que, a buen seguro, dejará alguna imagen curiosa durante la cita.

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Cómo y dónde ver el Leverkusen - Sevilla FC

- Televisión: el partido se podrá ver a través de Sevilla FC+, la plataforma oficial del club hispalense.

Sevilla FC+ está disponible en su versión web y también en su app para dispositivos móviles y tabletas en Apple Store y Google Play. Además, puedes disfrutar de la plataforma en Smart TV con aplicaciones disponibles para Android TV, Apple TV, Fire Stick de Amazon, Sticks con sistema operativo Android y en los modelos de Samsung y también LG compatibles con la nueva APP de Sevilla FC+.

- Hora y día: este partido correspondiente a la pretemporada sevillista, se disputará este sábado 8 de agosto, a partir de las 15.30 horas.

- Retransmisión online: ElDesmarque te ofrecerá toda la información relativa a este partido, tanto en la previa con los posibles onces, las bajas, lesionados y sancionados y las alineaciones confirmadas, como todo el post, con las jugadas más destacadas y toda la polémica.