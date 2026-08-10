Pablo Sánchez 10 AGO 2026 - 13:19h.

Se confirma la salida de Almada y el Cholo Simeone es tajante con Julián Álvarez: "El club ha tomado una decisión"

Ha disputado el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con Bélgica

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El Atlético de Madrid tiene varios frentes abiertos en agosto en materia de mercado. Con el futuro de Julián Álvarez en el aire, las salidas de jugadores como Alexander Sorloth y otras tantas que están por cerrar, en las últimas horas vuelve a la palestra el interés colchonero en Matías Fernández-Pardo, atacante del Lille vinculado en anteriores ocasiones con el cuadro rojiblanco.

Según informa el medio francés L'Equipe, el Atlético habría vuelto a la carga por Fernández-Pardo y ofrece 35 millones de euros por su fichaje. La postura del equipo galo en un primer momento fue la de no negociar. El extremo tiene contrato en vigor y en el Lille quieren seguir contando con él. Sin embargo, estas cifras pueden hacer al club replantearse la situación.

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Matías Fernández-Pardo acumula un gran cartel con el Lille, lo que le llevó a ir convocado con Bélgica para el pasado Mundial. Tuvo protagonismo en la fase de grupos y ahora parece que el Atlético puede intentar de nuevo su incorporación.

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Julián Álvarez pasa reconocimiento médico

El delantero argentino Julián Álvarez pasó este lunes el reconocimiento médico previo a su reincorporación al Atlético de Madrid, junto a sus compañeros Alex Baena y Marcos Llorente, unas vez concluidas las vacaciones de los jugadores rojiblancos que disputaron el Mundial.

Julián, Baena y Llorente pasaron pruebas de esfuerzo en el Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria. En estos primeros días, tras la incorporación escalonada de los mundialistas, habrá diferentes sesiones de trabajo, horarios y escenarios, informó el club.

'La Araña' era el gran foco de atención, tras declarar después del partido que disputó con Argentina frente a Austria, el pasado 22 de junio en la Copa del Mundo, que "lo mejor para todos" era "una transferencia" y que el Barcelona hiciese pública su intención de ficharlo.

El atacante albiceleste pasó las pruebas médicas junto a Baena y Marcos Llorente y no acudió al Cerro del Espino, donde se vio a primera hora a Alejandro Grimaldo y los argentinos Juan Musso y Nahuel Molina, quien ultima su salida del club, probablemente con destino al Roma.