Celia Pérez 07 AGO 2026 - 15:07h.

El cuadro italiano rastra el mercado ante la posible salida de Milinkovic-Savic

El Atlético de Madrid busca un ingreso exacto para poder fichar a Dusan Vlahovic

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Si hay pocos culebrones este verano en el mercado de fichajes del Atlético de Madrid por resolver, con casos como el de Matteo Ruggeri, Nahuel Molina o Thiago Almada, además de Alexander Sorloth o Julián Álvarez, al club se le une ahora uno que afecta la portería del Diego Pablo Simeone. El Nápoles está sondeando el mercado de guardametas y ha puesto su punto de mira en el cuadro rojiblanco.

Según cuenta Matteo Moretto, el club italiano lleva tiempo sopesando una posible salida de Milinkovic-Savic este verano del equipo y en caso de darse rastrea el mercado buscando alternativas. Todo ello le ha llevado a fijarse en el guardameta argentino del Atlético de Madrid Juan Musso, del cual estarían estudiando la idea de abordar su fichaje.

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El argentino tiene contrato hasta 2028 con el Atlético de Madrid, pero su perfil encaja bastante con lo que busca el Nápoles. Su experiencia en la Serie A y conocimiento de la competición provocan que sea un objetivo bastante deseable para el cuadro azzurri.

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Un movimiento más del que tendrá que estar muy atento el club rojiblanco en lo que queda de mercado de fichajes. A la espera de más acontecimientos, la dirección deportiva centra su atención en tratar de dar a salida a Matteo Ruggeri, Nahuel Molina o Thiago Almada, todos ellos bastante encaminados. Más dudas hay con Alexander Sorloth, que a pesar de que el club parecía decidido a no venderlo este verano, los rumores desde Italia levantan cierta incertidumbre con su futuro.

Mientras tanto la dirección deportiva pone el punto de mira en el Cuti Romero. Tras haber llegado a un acuerdo con el jugador, el club trata ahora de llegar a un acuerdo con el Tottenham, aunque las diferencias económicas aún siguen existiendo y es lo que está frenando la operación.