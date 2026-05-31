Andrea Esteban 31 MAY 2026 - 15:53h.

Definió al asturiano como "el mejor entrenador del momento"

Luis Enrique se deja llevar por la emoción y desvela sus destinos vacaciones: "Pero cuidado, cuidado

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La segunda Champions consecutiva del PSG ha provocado una cascada de elogios hacia Luis Enrique, pero pocas reflexiones han sido tan contundentes como la de Mati Prats. El presentador de ElDesmarque reconoció públicamente que llegó a dudar del técnico asturiano y acabó definiéndolo como "el mejor entrenador del momento" tras culminar una nueva conquista europea con el conjunto parisino.

Mati Prats admite que se equivocó con Luis Enrique

En su editorial tras la final de Budapest, Mati Prats realizó una autocrítica poco habitual al analizar la figura del entrenador del PSG: "Perdóname Luis, porque yo también dudé de ti alguna vez".

El periodista destacó que Luis Enrique nunca ha buscado agradar a todo el mundo y que precisamente esa personalidad le ha generado numerosos detractores a lo largo de su carrera: "Seguramente no sea el más simpático ni el más amable, pero es el mejor entrenador del momento, sin duda".

Prats recordó además las críticas que recibió durante su etapa al frente de la selección española, especialmente tras la eliminación frente a Marruecos en el Mundial: "Aquí en España lo matamos porque caímos eliminados en el Mundial contra Marruecos por penaltis".

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De las estrellas al equipo de Luis Enrique

Uno de los aspectos más destacados por el presentador fue la transformación que ha experimentado el PSG desde la llegada del técnico asturiano.

Según explicó, Luis Enrique heredó un vestuario plagado de figuras individuales y ha conseguido convertirlo en un bloque reconocible y competitivo: "Llegó y se encontró a un equipo plagado de estrellas y lo ha convertido en el equipo de Luis Enrique".

Prats también recordó una de las frases más comentadas del entrenador cuando aseguró que el PSG sería mejor equipo tras la salida de Kylian Mbappé: "Llegó a atreverse a decir que el equipo iba a jugar mejor sin Mbappé y lo ha cumplido".

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La reflexión final del periodista resumió el sentimiento que ha dejado la nueva conquista europea del PSG: "Seguramente no supimos entender a un entrenador que es diferente, pero que es brillante. Al final, Luis Enrique siempre acaba teniendo la razón".