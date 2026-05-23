Diego Páez de Roque 23 MAY 2026 - 19:52h.

El Getafe cierra la temporada con la visita de Osasuna

En directo, la pelea por Europa y el descenso y la clasificación tras la jornada 38 de LALIGA EA Sports

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Noche con muchos objetivos en juego en el Coliseum. Getafe y Osasuna cierran la temporada 2025/26, los azulones mirando hacia competiciones europeas mientras que el equipo navarro hace lo propio con el descenso.

José Bordalás puede culminar la que probablemente sea su última temporada en Getafe dejando al equipo en puestos de Conference League. Una victoria les aseguraría el séptimo puesto, aunque puede asaltar el sexto puesto si el Celta de Vigo pierde. Eso sí, también debe mirar hacia abajo porque tanto Valencia, Rayo, Real Sociedad, Espanyol y Athletic pueden alcanzarle.

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Por parte de Osasuna, actualmente están fuera de los puestos de descenso, pero no pueden relajarse porque el Girona (18) solo está a dos puntos del equipo navarro.

Alineación confirmada del Getafe

Para el choque de esta noche, José Bordalás ha optado por una defensa formada por cinco jugadores. En la portería, como siempre, jugará David Soria, resguardado por tres centrales como son Abqar, Domingos Duarte y Romero. Por su parte, Juan Iglesias y Nyomformarán en los carrileros.

El centro del campo lo liderarán Luis Milla y Mauro Arambarri desde el doble pivote, con Mario Martín ejerciendo de mediapunta. En cuanto a la delantera, el técnico alicantino ha optado por Luis Vázquez y Liso.

De esta forma, el Getafe partirá con David Soria, Juan Iglesias, Abqar, Domingos Duarte, Romero, Nyom; Luis Milla, Arambarri, Mario Martín; Liso y Luis Vázquez.

Alineación confirmada de Osasuna

Alessio Lisci no podrá contar con uno de sus delanteros habituales, como es Víctor Muñoz. Aun así, opta por un once de gala para conseguir la permanencia con Sergio Herrera en portería y una defensa formada por cinco jugadores con Valentín Rosier, Boyomo, Herrando, Catena y Javi Galán.

El centro del campo lo conformarán tres futbolistas, con Lucas Torró y Moncayola como doble pivote y Aimar Oroz ejerciendo de enganche con una delantera formada por Ante Budimir y Raúl García.

Así, Osusana jugará en el Coliseum con Sergio Herrera, Rosier, Boyomo, Herrando, Catena, Javi Galán; Moncayola, Torró, Aimar Oroz; Raúl García y Ante Budimir.