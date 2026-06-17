El Betis cierra su tercer amistoso para la pretemporada

Álvaro Borrego 17 JUN 2026 - 21:00h.

El conjunto verdiblanco jugará contra el Granada el próximo 22 de julio

La postura del Betis ante la situación de Dani Ceballos

Compartir







El Granada CF y el Real Betis se enfrentarán el próximo sábado 25 de julio a las 20:00 horas en un partido amistoso de pretemporada que se disputará en el Estadio Nuevo Los Cármenes y que corresponderá a la cuadragésima segunda edición del Trofeo Ciudad de Granada. El choque será uno de los primeros que disputen en la próxima pretemporada ambos conjuntos, un Granada que volverá a competir en Segunda División y un conjunto verdiblanco que el curso venidero regresa a la Liga de Campeones.

El Granada CF ha ganado en 22 ocasiones su trofeo veraniego, que se suele disputar en agosto más pegado al primer partido oficial de la temporada, pero que en este caso ha sido adelantado a julio para contar con la presencia del Betis. El procedimiento de adquisición de entradas para el encuentro se comunicará a través de los canales oficiales del Granada, aunque el club sí ha anunciado este miércoles que el partido estará incluido en el abono de la temporada 2026/27 del conjunto rojiblanco.

PUEDE INTERESARTE Dani Ceballos podría llegar a un acuerdo con el Real Madrid para salir gratis este verano

La pretemporada del Betis toma forma

El pistoletazo de salida para el Betis de la temporada 2026/27 llegará alrededor del 7 de julio, mes y pico antes de que comience LALIGA EA SPORTS, en principio el fin de semana del 14 al 16 de agosto. Nada más pasar los reconocimientos médicos el equipo se marchará a Alemania a realizar su primera concentración de la pretemporada. Con Manuel Pellegrini, ha sido habitual buscar un lugar alejado del calor para comenzar el trabajo veraniego. El país germano fue sede del primer stage verdiblanco en 2023, pasando también por Suiza, Austria y Portugal.

Tras esta primera concentración, el Betis estará unos días en Sevilla (y además de en Granada jugará el Colombino contra el Recreativo) antes de viajar a Irlanda para una segunda etapa que tendrá lugar entre julio y agosto. Cambia en esta ocasión el equipo Inglaterra por su isla vecina, y además ya está fijado el amistoso ante el Arsenal, recién proclamado campeón de la Premier League, que se jugará el 5 de agosto en el Aviva Stadium de Dublín.

PUEDE INTERESARTE La fórmula del Betis para el traspaso definitivo de Mateo Flores

Por último, tras regresar de tierras irlandesas, el Betis se concentrará en Marbella, como ha sido habitual desde que Pellegrini es el entrenador verdiblanco, pues es bien conocida su relación con la ciudad emblema de la Costa del Sol.