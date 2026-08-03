Irene Junquera pone precio de venta a Vinicius y avisa con su sustituto: "Yo por menos de eso no lo vendería"

Javi Rayo 03 AGO 2026 - 18:51h.

La tertuliana tiene claro la cantidad que debe pagar el Arsenal si se quiere llevar al brasileño

El Arsenal estaría dispuesto a llegar a los 150 millones para fichar a Vinicius

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Vinicius es el hombre del momento en el mercado de fichajes. El jugador brasileño, que ya ha regresado a los entrenamientos, sigue sin renovar con el Real Madrid y el Arsenal puede ser su próximo destino. En los últimos días se ha hablado mucho sobre qué cantidad debería aceptar Florentino Pérez por una de sus grandes estrellas, pero que será libre de negociar el próximo 1 de enero de 2027. Irene Junquera tiene claro por cuánto deben dejar salir al futbolista brasileño y, ojo, que manda un mensaje muy claro al que a priori puede acabar siendo su sustituto.

Puedes ver su intervención completa reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.