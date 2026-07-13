Pablo Sánchez 13 JUL 2026 - 23:42h.

La equipación inédita de España para la semifinal ante Francia en el Mundial 2026

Asegura que hay motivos de sobra para ser optimistas frente a Francia

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Los minutos y las horas siguen pasando y el partidazo de semifinales del Mundial entre España y Francia está cada vez más cerca. Muchas voces autorizadas del mundo del fútbol han opinado sobre el espectáculo que se avecina, algunos de ellos con experiencia en idénticas citas. Es el caso de algunos de los jugadores que ganaron el Mundial de Sudáfrica en 2010 como Xabi Alonso.

El actual entrenador del Chelsea opinó sobre el partido frente a Francia y enumeró las similitudes que ve en la selección actual en comparación con la que ganó el torneo hace ahora 16 años. El tolosarra tiene claro que hay razones de sobra para que la hinchada española sea optimista con alcanzar la final y levantar el trofeo el próximo domingo.

"La verdad es que he visto todos los partidos de España y me traen muchos recuerdos de la época en la que ganamos el Mundial. Por el equipo, por la energía que transmite y por el control que tiene de los partidos. Así que tenemos muchas razones para ser optimismtas pase lo que pase con Francia. Va a ser un partido fantástico de ver y tengo muchas ganas de disfrutarlo", expresó en rueda de prensa y en declaraciones recogidas por EFE.

Koundé, sobre Lamine Yamal

Jules Koundé, defensa francés del Barcelona, aseguró este lunes que en su selección no han caído mal las afirmaciones de Lamine Yamal, que afirmó que si el equipo de Didier Deschamps no les ha podido ganar "no puede decir que son mejores".

España ha derrotado a Francia en sus dos últimos enfrentamientos, las semifinales de la Eurocopa (2-1) y la Liga de las Naciones (5-4), por lo que Lamine Yamal aseguró que el conjunto de Didier Deschamps no debe considerarse favorito y debería temer al de Luis de la Fuente.

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Este martes, su compañero de equipo Jules Koundé dijo que, para él, no es una falta de respeto, sino la forma que tiene el extremo español de motivarse.

"No, en ningún momento lo hemos sentido como una falta de respeto. Yo conozco muy bien a Lamine. Sé cómo es y, para mí, es una muestra de confianza. Lo hace también en el Barça. Confía mucho en sus virtudes y en las del equipo donde juega, así que nada, lo veo como una motivación extra para él", señaló Koundé en la zona mixta de la Universidad Metodista del Sur, donde se entrenó la selección francesa.