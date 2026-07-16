Pepe Jiménez Sevilla, 16 JUL 2026 - 09:14h.

El precio se mantiene en los 95 euros para todas las camisetas

El Sevilla confirma su segunda equipación 2026/27

Compartir







El Sevilla, como hiciese con la primera equipación y la segunda camiseta, ha anunciado este miércoles la que será su tercer uniforme para la temporada 2026/27 con diversos anuncios tanto en sus redes sociales como en su página web. Como sucediese el pasado año con Adidas, el club hispalense vuelve a apostar por el negro como color base para la alternativa.

Con el negro como color principal y algunos detalles en rojo, el Sevilla sigue la línea de sus dos primeras equipaciones con una línea clásica con pequeños retoques de innovación. Como dato a tener en cuenta, el logo de esta tercera camiseta será el actual de Adidas, no el Originals que luce en la segunda, algo que había gustado muchísimo entre todos los seguidores blanquirrojos.

PUEDE INTERESARTE El Sevilla rechaza la primera oferta del Forest por Oso

Mientras el blanco y el rojo son indiscutibles en los uniformes sevillistas, parece que el negro se va asentando poco a poco como color alternativo para un Sevilla que no ha roto esquemas con sus equipaciones pero que, por lo general, parece haber contentado a su público.

Así ha anunciado el Sevilla su tercera equipación:

La tercera equipación del Sevilla FC para la temporada 2026/27 será de color negro. Ese color principal se convierte en un lienzo sobre el que se plasma un homenaje a uno de los elementos más reconocibles de la ciudad: la luz de sus atardeceres. De este modo, los detalles y acabados de la camiseta contienen un efecto gráfico en tonos fluorescentes rosas, naranjas y lilas que recrea la singular gama cromática que tiñe el cielo de Sevilla al caer el sol.

El diseño traslada a la camiseta una de las imágenes más icónicas de la ciudad, capturando la intensidad y la belleza de unos atardeceres únicos y fácilmente reconocibles. El contraste entre el fondo negro y los colores cálidos aporta una estética contemporánea y vibrante, convirtiendo esta equipación en la propuesta más atrevida de las equipaciones de esta campaña. La prenda cuenta con tecnología CLIMACOOL que ofrece un rendimiento superior en condiciones de calor, combinando ligereza, transpirabilidad y control de la humedad para ayudar a que el deportista se sienta cómodo durante más tiempo.

Esta tercera camiseta, también pensada para actuar de visitante, tiene el cuello redondo con el acabado en esa gama cromática referida. Un efecto gráfico que también luce en los acabados de las mangas y las bandas características de adidas sobre los hombros, que en esta ocasión son más gruesas. Tanto el logotipo de adidas, el moderno, como el escudo del club, lucen en tono naranja flúor. El Sevilla FC, una vez más, muestra así el orgullo por su ciudad, cuyo nombre defiende desde hace más de 136 años.