Celia Pérez 17 JUL 2026 - 08:02h.

El presidente del Barça se encontraba en Time Square

Joan Laporta insiste en el plan del Barça para fichar a Julián Álvarez: "Está muy claro que el jugador quiere cambiar de aire"

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En dos días, España afrontará su segunda final de la historia. Los de Luis de la Fuente se preparan para la cita que tienen este domingo en Nueva York ante Argentina por conquistar la Copa del Mundo. Una cita a la que no le quitará ojo millones de españoles y a la que no ha querido faltar Joan Laporta. El presidente del Barça lleva ya varios días en tierras americanas, convirtiéndose así en un asiduo de los medios de comunicación.

Precisamente esta madrugada ha sido captado por las cámaras de ElDesmarque por Time Square y mientras atendía a Rafa Mainez, Laporta ha sido sorprendido por el grito de un aficionado del Real Madrid. Mientras valoraba a la selección española, por el fondo ha aparecido un seguido madridista alzando los brazos y gritando "hala Madrid", al que el presidente culé se ha girado sorprendido y sonriendo ante tal sorpresa.