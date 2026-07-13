Redacción ElDesmarque Madrid, 13 JUL 2026 - 09:43h.

El presidente del conjunto azulgrana ha viajado a Dallas para seguir el Mundial 2026 de cerca

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Joan Laporta ha viajado a Estados Unidos para seguir de cerca a la Selección Española en el encuentro de semifinales frente a Francia que se disputará mañana martes 14 de julio a las 21:00h (horario peninsular). Al presidente del FC Barcelona le han preguntado por Ferran Torres y su posible marcha al PSG, uno de los temas más candentes del mercado de fichajes del conjunto azulgrana. El dirigente culé ha querido rebajar la especulación dejando claro que, a día de hoy, el Barcelona no ha recibido ninguna propuesta oficial sobre un posible movimiento del conjunto francés. Las declaraciones llegan después de que en las últimas horas hayan cobrado fuerza las informaciones que apuntan al interés del equipo parisino en incorporar al internacional español una vez finalice el Mundial 2026.

Joan Laporta mantiene la calma con el futuro de Ferran Torres

Al ser preguntado por la posible salida del delantero rumbo a París, Laporta ha sido tajante. “He sentido algo de eso, pero no tenemos constancia, es un jugador del Barça”, aseguró desde Dallas. El presidente también ha querido poner en valor el rendimiento que Ferran Torres está ofreciendo con la Selección Española. “Ferran también lo está haciendo muy bien; cada vez que sale hace peligro. Le dio aquel pase a Merino que estuvo muy bien”, destacó, recordando la asistencia del delantero en el partido de octavos de final frente a Portugal.

Laporta también ha subrayado el protagonismo que están teniendo los futbolistas culés en el Mundial. “Tenemos grandes jugadores que están aquí y por eso estoy también aquí”, explicó.

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El futuro de Ferran continúa abierto. Según informa Mundo Deportivo, el atacante tiene que decidir entre aceptar una propuesta de renovación por parte del Barça o marcharse a otro equipo. El PSG de Luis Enrique es el principal interesado en caso de que el internacional español decida poner fin a su etapa en el conjunto azulgrana, pero, de momento, la directiva culé insiste en que no ha habido ningún movimiento oficial que haga pensar en una salida inminente del valenciano.