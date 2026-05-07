Alberto Cercós García 07 MAY 2026 - 10:34h.

Tras un inicio complicado, Marc Márquez sigue inmerso en una mala racha de resultados: en domingo aún no ha subido al podio

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Marc Márquez tiene por delante un nuevo reto. Tras uno de los inicios más complicados de su carrera en el Mundial de MotoGP, el piloto español busca su primer fin de semana redondo del 2026. Si bien Márquez ha ganado ya dos 'sprint' (en Brasil y en Jerez), el de Ducati tiene una cuenta pendiente con la carrera de los domingos. Su mejor posición hasta la fecha es una cuarta posición en Brasil, seguido de una quinta en Austin; tanto en Tailandia como en Jerez no pudo ni terminar la carrera. Es por ello que el Gran Premio de Francia en Le Mans se plantea como una oportunidad de oro tanto para él, como para el equipo oficial de Ducati. Y es que con Marc en crítico, la marca italiana no levanta cabeza: Pecco Bagnaia tiene hasta peores números que su compañero.

Desde el pasado Gran Premio de Japón, donde Marc Márquez logró el título en 2025, ningún piloto vestido de rojo ha vuelto a subir al podio los domingos. Eso, en resumidas cuentas, son nueve Grandes Premios consecutivos sin ver entre los tres primeros ni a Bagnaia ni a Márquez. Una situación límite y una sequía que pone en duda la dirección del proyecto en esta presente temporada. Y es que con Aprilia dominando MotoGP y Marco Bezzecchi liderando el Mundial, si Marc quiere luchar por revalidad el título necesita dar un paso adelante. Le Mans, con una climatología cambiante, puede ser el punto de inflexión que necesita el español.

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Marc Márquez espera dar la sorpresa

Los infortunios están lastrando por completo el inicio de curso de Marc Márquez. En Tailandia fue un pinchazo mientras luchaba por el podio; en Jerez, una caída en la segunda vuelta. Y mientras todo eso pasa, sus rivales suman puntos. Aún así la premisa es clara: todos van a terminar fallando en una temporada tan larga. Pero la realidad es otra. Los 44 puntos que tiene Marc de desventaja pueden ser un importante lastre a tener en cuenta. Por ello, empezar a recuperar cuanto antes es vital.

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"Le Mans es una pista que me gusta y donde ya fui muy rápido con la Desmosedici el año pasado. Será un fin de semana con muchas incógnitas: el tiempo quizá nos regale alguna sorpresa. En cualquier caso, en Jerez trabajamos bien. Quitando la caída, fuimos competitivos y también el lunes dimos un buen paso adelante", resume Marc en una nota de Ducati.