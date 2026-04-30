La reacción del padre de Álex Márquez antes de ganar en Jerez: "Si te vas al suelo sí que se ríen"

Alberto Cercós García 30 ABR 2026 - 17:31h.

Álex Márquez se coronó como el mejor del pasado domingo en Jerez, y su celebración ya es historia

La afición española en Jerez desata las risas de los hermanos Márquez

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Álex Márquez le ha cogido el gustillo a Jerez. Tras un inicio complicado en esta temporada, el piloto del Gresini Racing se reencontró con su mejor versión en el Gran Premio de España. Pese a sufrir de lo lindo el sábado al estar la pista en unas condiciones muy complicadas, el nivel del pequeño de los Márquez tanto el viernes como el domingo fue superlativo. Desde le inicio del fin de semana, Álex pudo dominar sin problemas los entrenamientos libres y la Practice; hoja de ruta que mantuvo en la carrera. Y es que pese a no partir de una posición de privilegio, pudo plantar cara a su hermano Marc y a otros nombres importantes de este inicio de Campeonato como Fabio Di Giananntonio o Marco Bezzecchi.

El de Gresini no solo le metió un hachazo a Marc antes de que éste se fuera al suelo en carrera, sino que dominó la prueba con un ritmo más que rápido. "Tenía muy claro cómo tenía que ser mi plan. Luego hay que ejecutarlo de la misma manera. He salido muy bien, he podido atacar y cuando he visto que pasaba la primera vuelta segundo, he dicho: ‘Vale, vamos bien’. Ahí es donde quería estar en mis mejores planes. He visto la oportunidad de pasar a Marc en la curva 6, he decidido atacar y a partir de ahí poner mi ritmo. Me daba igual quién me siguiera, yo quería tener mi ritmo y llegar con opciones de jugármela, sea con Marc o con Bezzecchi, pero al menos haber hecho el grupo pequeño y es lo que quería. Al final, he conseguido escaparme. Me han marcado en la pizarra cuando Marc estaba estaba fuera, porque era uno de los que tenía mejor ritmo. Es importante saber cuándo uno de los oponentes más fuertes está fuera para saber quién queda", resumía Márquez tras ganar en Jerez.

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La advertencia de Julià Márquez a su hijo Álex

Con la carrera bajo control, todas las miradas estaban puestas en qué iba a hacer Álex en la última vuelta. En 2025 sorprendió a la grada de Jerez saludando aún con la carrera en marcha. Una situación que repitió en esta ocasión y que hizo vibrar a toda la afición desplaza al trazado andaluz. Sin embargo, su padre no estaba del todo convencido de esa clase de celebración o gesto. Y es que Julià Márquez le avisó, aunque Álex hizo caso omiso.

Las cámaras de MotoGP pudieron captar cómo la familia Márquez vivía la última vuelta. Y, concretamente, el padre de la criatura. "No... no... sí. Le he dicho que no. Si te vas al suelo sí que se ríen", dice cuando ve a Álex saludar a la grada en la última vuelta de la carrera. Ahora ya es un gesto icónico e historia de Álex-Jerez-MotoGP.