Álex Márquez pide calma con su hermano Marc pese a los malos resultados: "No le veo tan mal"

Alberto Cercós García 29 ABR 2026 - 10:22h.

Álex Márquez pone en valor su fin de semana en Jerez y no se preocupa por el rendimiento de su hermano Marc

Marc Márquez no es Marc Márquez

Compartir







El inicio del Mundial de MotoGP está dejando muchísimas intrahistorias interesantes. Más aún, tras un agónico Gran Premio de Jerez. Álex Márquez se llevó la victoria batiendo a su propio hermano, a Marco Bezzecchi y a Fabio Di Giannantonio; en una carrera donde Marc protagonizó uno de los momentos más dramáticos del fin de semana. Y es que a las dos vueltas, el vigente campeón se fue al suelo corroborando un inicio de curso muy deficiente. Márquez pasó de ganar la 'sprint' a no sumar ni un punto el domingo. Una situación que le aleja aún más del liderato del Mundial y que hizo encender muchas alarmas. Sin embargo, Álex estuvo en El Larguero con Manu Carreño e intentó quitarle hierro al asunto.

"Queda muchísimo y ahora en el Mundial no estamos en la mejor posición... Pero es verdad que si el año pasado quedas segundo y este año tienes una Ducati 'pata negra', pues tienes que luchar por ganarlo, o ese debe ser el objetivo. El no empezar tan bien y el acostumbrarse el año pasado a estar luchando siempre por el podio también ha sido un choque para mí. He tenido que aceptar esa nueva posición y cuesta digerirlo. Pasar de luchar por el top 3 en cada entreno a estar en una séptima u octavo posición, y sufriendo. Pero siempre he mantenido la calma, con paciencia y no entrando en pánico, porque el trabajo da sus frutos", reconoce el pequeño de los hermanos hablando sobre su 2026.

PUEDE INTERESARTE Marc Márquez solo dura dos vueltas en Jerez y se complica aún más el Mundial

Álex confía en que Marc recuperar su nivel

A nivel de sensaciones claramente Aprilia está un paso por delante. Aún teniendo a Álex Márquez ganando en Jerez, esa es la realidad. El del Gresini Racing, eso sí, sigue confiando en que su hermano Marc recupere el nivel y vuelva a ser el caníbal de siempre.

"Por clasificación a día de hoy es Bezzecchi, pero Marc es de esos que, aún teniéndolo a 100 puntos, no te puedes fiar. En un fin de semana tienes 37 puntos en juego. No es como antes, que tenías 25 y te la jugabas... El año pasado yo estaba cerquita de él, me encadenó siete victorias consecutivas de sprint-carrera, ¿y qué haces? Miré, estaba a 20 puntos, y cuando volví a mirar estaba a 120. A Marc, a 22 carreras, siempre hay que tenerle en cuenta, porque esa distancia no es nada con esta nueva puntuación. Yo he tenido la suerte de ganar y él hubiera estado en el podio 100%. . Al final es encontrar el punto... los dos próximos GP serán la clave para encarar lo que queda de temporada. Hay que mantener la calma. Él tiene esa magia diferente a todos los demás. Yo no le veo tan mal", zanja en la SER.