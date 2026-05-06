En Inglaterra aseguran que Adrian Newey está hospitalizado por problemas de salud

Alberto Cercós García 06 MAY 2026 - 16:11h.

Las informaciones que llegan desde Inglaterra son claras: Adrian Newey está hospitalizado y por eso no estuvo en Miami

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La ausencia de Adrian Newey en el paddock del Gran Premio de Miami no ha pasado desapercibida y, en cuestión de horas, se ha convertido en uno de los temas más comentados del fin de semana. Desde Inglaterra, el Daily Mirror apunta a que el ingeniero británico habría sido hospitalizado, una información que, aunque no ha sido confirmada oficialmente, sirve para explicar por qué no estuvo presente en el circuito. Aston Martin, por ahora, guarda silencio, algo habitual en este tipo de situaciones, y añade que el británico trabaja de manera remota y que estuvo hace pocos días en Silverstone.

El momento en el que surge este rumor no es precisamente el más tranquilo para el equipo. Aston Martin llegaba a Miami con más preguntas que respuestas tras un inicio de temporada complicado, lejos del nivel que se esperaba después de la fuerte inversión y de la llegada de figuras clave como el propio Newey. El coche no termina de funcionar, especialmente en aspectos relacionados con el equilibrio y la eficiencia, y eso ha colocado tanto a los ingenieros como a los pilotos, con Fernando Alonso en una situación incómoda.

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En este contexto, la ausencia de Newey genera todavía más ruido. No es la primera vez que no está en un Gran Premio (y no será el último; él mismo lo explicó en su momento), pero sí es cierto que, en un momento delicado como este, cualquier movimiento se analiza con lupa. Hay quien interpreta que su trabajo está más centrado en la fábrica que en el circuito, algo lógico teniendo en cuenta los cambios técnicos que afronta el equipo, pero la mención a un posible problema de salud introduce un factor distinto. Con ese rumor entrando de lleno en el día a día del 'Gran Circo', ahora solo hace falta esperar a que alguien explica algo de manera oficial y, de ser así, qué tiempos necesitaría Newey para volver al 100%.

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Adrian Newey, una pieza fundamental para Aston Martin

Lo único claro es que se trata de una figura demasiado importante como para que su ausencia pase inadvertida. Newey no es solo un ingeniero de renombre: es el pilar sobre el que Aston Martin quiere construir su salto definitivo a la zona alta. Por eso, cualquier duda en torno a su situación, sea laboral o personal, tiene un impacto directo en la percepción del proyecto. En cuanto a su papel en los Grandes Premios, su influencia va mucho más allá de estar físicamente en el paddock. Newey marca la dirección técnica del equipo, decide hacia dónde se orienta el desarrollo y establece las prioridades en función de lo que ve en los datos. En un proyecto como el de Aston Martin, todavía en fase de consolidación, su criterio es el que define si el equipo da un paso adelante o se queda estancado.

Y precisamente ahí está la clave del momento actual. El coche de Alonso necesita algo más que ajustes puntuales: requiere una revisión profunda del concepto. Aston Martin ha mostrado debilidades claras en cómo interactúan el chasis y la unidad de potencia, además de problemas de estabilidad aerodinámica. El tipo de trabajo que se espera de Newey pasa por reorganizar esa base, simplificar donde sea necesario y construir un monoplaza más predecible. No es una solución inmediata, pero sí la única vía realista si el equipo quiere volver a ser competitivo a medio plazo.