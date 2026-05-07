Marc Márquez tira de autocrítica y habla de sus opciones de título: "La moto está para ganar"

Alberto Cercós García 07 MAY 2026 - 14:12h.

Marc Márquez busca en Le Mans redimirse de un inicio de 2026 muy negativo para sus intereses

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Marc Márquez quiere hacer del Gran Premio de Francia en Le Mans un punto de inflexión. Su 2026, salvo las 'sprint' de Brasil y Jerez, está dejando mucho que desear. Errores impropios del piloto español, una moto que parece no estar al 100% y un nerviosismo que podría esta provocado por la renovación que aún no se ha anunciado. Una lista a la que hay que sumar el gran nivel de Aprilia en este inicio de temporada y el paso adelante de Álex Márquez en el último Gran Premio. Sobre todo ello, es el catalán quien analiza su situación desde Le Mans, a las puertas de un nuevo fin de semana que puede ser determinante para él: tiene a 44 puntos el liderato y lo último que necesita es que esa distancia se haga más grande.

"El potencial es el que marcan los resultados. Y los resultados marcan que hay velocidad, pero no hay consistencia. Es ahí donde tenemos que intentar encontrar el porqué nos está faltando esta consistencia, que el año pasado era nuestro punto fuerte; en todo tipo de condiciones o de pistas. Este año soy bastante más irregular. Poco a poco creo que lo iremos solucionando, pero es cierto que, de momento, con los resultados que hemos mostrado, sobre todo los domingos, no se puede pensar en un título", cuenta en declaraciones recogidas por MARCA.

La lluvia, un factor a tener en cuenta en Le Mans

Pese a sus malos resultados en domingo, Márquez es consciente que Ducati dio un paso adelante en Jerez con su hermano Álex. Y es que, la moto, funciona. "Es un conjunto de cosas, yo nunca voy a achacar todo a la moto y nunca un equipo va a achacar todo a un piloto. Es un mix de cosas. En Jerez ganó una Ducati, eso significa que la moto está para ganar y para luchar por el título y tengo que entender yo la manera de mejorar", añade haciendo referencia al título de MotoGP.

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Por último, habla sobre cómo puede afectarle el hecho de que llueva o no durante el fin de semana. "Eso no me gusta. Si esperan que un piloto, o un piloto espera que llueva, para que se beneficie ese piloto, significa que en condiciones de seco no está mostrando el nivel para ganar. Sea en seco o en agua, intentaremos sacar el máximo partido. Es verdad que en Jerez mostré un nivel alto en agua, pero cada circuito es diferente y se abren las opciones de todos", zanja.