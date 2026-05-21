Mario Mijenz | Antonio Morilla Sevilla, 21 MAY 2026 - 22:06h.

Viajó desde Dublín para reunirse con su familia en el Sánchez-Pizjuán por primera vez en 20 años

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El sevillismo no entiende de fronteras, y si se trata de apoyar al Sevilla FC ahí está. En las duras y en las maduras, como ha demostrado a lo largo de su historia más reciente y, especialmente, en este tramo final de temporada. Un ejemplo de ello es Javier, un sevillano y sevillista que desde hace tres años vive en Irlanda. Motivos alérgicos y laborales le hicieron marcharse a las Islas Británicas, pero nada puede con su amor por el club de Nervión.

Tanto es así, que sintió la llamada pese a la distancia. “Era el momento en que había que apoyar más al club”, cogió un avión desde Dublín, su hermana el AVE desde Madrid, y se plantaron en la capital hispalense dándole una sorpresa a su familia con un único objetivo. Participar, in situ, del ‘manicomio de Nervión’ que ha sido clave para que el Sevilla lograra la permanencia.

“Estaba convencido de que se iba a salvar”, dice Javier a los micrófonos de ElDesmarque, pero desde su aterrizaje intentó por todos los medios estar en el Sánchez-Pizjuán para el partido ante el Real Madrid con su familia, y lo consiguió, viviéndolo en un sitio tan especial como la grada baja de Gol Norte. Juntos, no pisaban el estadio nervionense desde la celebración de la primera Copa de la UEFA lograda en Eindhoven. Ha llovido. Y más en Irlanda. “Siempre hemos visto el Sevilla en familia, pero desde la distancia, comentando los partidos por el grupo de WhatsApp. Y esta temporada ha sido especialmente dura y complicada, porque por momentos creíamos que nos íbamos para Segunda”, afirma.

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El sentimiento sevillista de Javier

Javier, que tiene una especial relación con el mundo gaélico y celta, algo que lleva por bandera junto a su andalucismo y sevillismo. “El Sevilla FC es mucho más que un equipo de fútbol y mucho más que un club, es un sentimiento que no conoce de fronteras y que mueve a la gente”.

“La verdad es que hubo momentos en los que estuvimos llorando y abrazados mi hermana, mi padre y yo, porque hacía muchísimo tiempo que no estábamos los tres juntos en el Ramón Sánchez Pizjuán”, ahora, toca pensar en repetirlo la próxima temporada. Como no, en LALIGA EA SPORTS. “A esperar a la siguiente temporada y, en cuanto se alineen los planetas otra vez, poder bajar y repetir. Verlo en familia y apoyar al equipo”, concluye Javier, que seguirá llevando a gala su sevillismo en Irlanda.