Álvaro Borrego 24 ABR 2026 - 16:52h.

El Real Betis - Real Madrid ha levantado mucha expectación en Brasil y habrá una cobertura especial en algunos de los medios más importantes de su país

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Antony Matheus dos Santos será uno de los principales focos de atención en el Real Betis - Real Madrid de este viernes. Al interés que por sí generan los de Álvaro Arbeloa, y además con Vinicius Junior enfrente, el partido de hoy se ha convertido en todo un reclamo para el público brasileño, hasta el punto de que medios reconocidos como ESPN retransmitirán el partido en directo y han realizado una cobertura especial para el encuentro. Hoy es ese uno de los temas más tratados por la prensa de Brasil. Una de las principales incógnitas a resolver es saber si el extremo verdiblanco puede ser una de las novedades de Carlo Ancelotti para el Mundial, dado que Estevao ha sufrido una lesión importante y Rodrygo se rompió el ligamento cruzado anterior de la pierna derecha.

Es ahí donde emerge la opción de Antony. Aunque no ha sido llamado en las últimas convocatorias, el extremo acumula 13 goles y 9 asistencias esta temporada, números a la altura de muy pocos en su posición. El futbolista del Real Betis no pierde la esperanza de convencer a Carlo Ancelotti y los compañeros de ESPN lo han entrevistado en la previa de un duelo que ha generado mucha expectación en Brasil. Y qué mejor que hoy para reivindicarse ante miles de telespectadores.

Antony espera 'estrenarse' contra el Real Madrid: "Es un partido muy especial y espero poder marcar. Todavía no he logrado marcar contra el Real Madrid, pero va a ser un gran partido, tenemos que estar concentrados para hacer un gran partido".

Enfrente, su amigo: "Vinicius Jr. es un jugador estrella, una gran persona, soy un gran admirador suyo. Es un amigo al que apoyo mucho, va a ser un gran partido. Es difícil, juega muy bien individualmente, tenemos que tener cuidado con eso, estudiar al Real Madrid y hacer un gran partido".

No pierde la esperanza: "Mi mayor sueño es jugar en el Mundial, pero tengo que cumplir con mi parte, con mi trabajo; la selección nacional es una consecuencia. Tengo muchas ganas de volver, de jugar mi segundo Mundial. Siempre ha sido mi objetivo vestir la camiseta de la selección".

Su pasión por el Betis: "Quedarme en el Betis fue una de las mejores decisiones de mi vida, estoy muy feliz. Mi familia influyó mucho en la decisión; verlos felices es importante, es más fácil rendir en el campo cuando tu familia está bien".

Su infancia y su presente: "São Paulo es mi primer amor, donde aprendí y maduré como persona, como hombre, donde aprendí muchísimo. Siento un gran cariño por São Paulo y, siempre que puedo, los sigo y veo sus partidos. Y el Betis es un club al que he aprendido a querer; la afición y la gente me hicieron sentir a gusto y sonrío cada día".