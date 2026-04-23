Saray Calzada 23 ABR 2026 - 08:51h.

Rodrygo ha publicado en sus redes momentos de sus entrenamientos en la recuperación y los madridistas han reaccionado al ver la diferencia entre las dos piernas

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Rodrygo sufrió uno de los palos más duros de su carrera. El brasileño se lesionó hace algo más de un mes de la rodilla derecha y dijo adiós a la temporada y al Mundial. Después de operarse, el jugador ya empieza a tener sus primeros avances en la recuperación. Ha compartido en sus redes sociales cómo va el proceso y muchos de los fans se han fijado en el mismo detalle.

El delantero del Real Madrid muestra cómo da los primeros toques con el balón con la pierna afectada y en las imágenes se puede ver una diferencia brutal en la musculatura. Después de varias semanas inmovilizada y estando en reposo, el brasileño parece haber perdido casi toda la masa muscular y comparándola con la izquierda, la diferencia es notoria.

Esto es algo normal y que entra dentro del proceso. Dani Carvajal es uno de los casos más recientes en el Real Madrid que pasaron por esta misma lesión y en también se habló de esto en su proceso cuando volvió a Valdebebas a realizar los primeros entrenamientos en solitario y se veía esa diferencia entre las dos piernas.

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El brasileño se lesionó a principios de marzo, en un duelo contra el Getafe en el Santiago Bernabéu. No se espera su vuelta hasta pasado el verano ya que es una de las lesiones más largas y más temidas por los jugadores. En el Real Madrid ya ha habido varias en los últimos años. Militao ha sido uno de los jugadores más perjudicados por ella y ha llegado ya a sufrir dos. Courtois y Dani Carvajal también la han padecido.

Ahora Rodrygo se enfrente a unos meses duros de recuperación y de soledad. Tendrá que pasar mucho tiempo hasta que vuelva a poder entrenar con sus compañeros en la ciudad deportiva.