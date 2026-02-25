Basilio García Sevilla, 25 FEB 2026 - 10:04h.

El Betis - Sevilla que ya acogió La Cartuja: el Athletic, Medina Cantalejo, Juande Ramos y Caparrós

El Real Betis Balompié busca este domingo un hito que no ha logrado en toda su historia. Está ante la oportunidad de anotarse la victoria en el derbi por tercera vez consecutiva, algo que nunca se ha registrado en el duelo de máxima rivalidad ante el Sevilla FC. Por ello, ha puesto toda la carne en el asador en una semana ‘limpia’, en la que no tiene partido intersemanal tras haber entrado entre los ocho primeros de la fase liga de la UEFA Europa League.

Aunque el colofón será el partido, en el que más de 60.000 béticos poblarán las gradas de La Cartuja, en la víspera se ha preparado una gran fiesta previa para que los aficionados verdiblancos den el penúltimo aliento a sus jugadores. El equipo entrenará a puerta abierta en el recinto cartujano, y se espera que se superen los 10.000 hinchas que acudieron a la cita en la previa del derbi disputado el 30 de noviembre en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Con todo, el Betis ha preparado el dispositivo para que sus aficionados puedan acercarse a ver de cerca las evoluciones de los hombres de Manuel Pellegrini. El club abrirá las gradas de Gol Norte y la zona baja de Fondo, el acceso se podrá realizar por las puertas 14 y 10, y cada hincha recibirá un tique por motivos de seguridad y control de aforo. El entrenamiento está fijado a las 11.00 horas, pero desde las 9.30 se podrá acceder al estadio, recomendándose que se haga con antelación.

Además, indica el club que se habilitará el aparcamiento P7 Norte, con acceso por la rotonda de RTVE, para los que utilicen su automóvil para desplazarse. Si se usa motocicleta, se podrá aparcar bajo el rocódromo del puente, como es habitual en los partidos.

La nota del Betis

El entrenamiento del primer equipo del Real Betis de este sábado 28 de febrero tendrá lugar en el Estadio La Cartuja a las 11:00 horas y será a puerta abierta. Todos los aficionados que lo deseen podrán acceder libremente al recinto desde las 9:30 horas para dar aliento y apoyo a los jugadores en la sesión previa al derbi ante el Sevilla FC, que se disputa el domingo 1 de marzo a las 18:30 horas.

El acceso se podrá realizar por las puertas 14 (Gol Norte) y 10 (Fondo Grada Baja). Antes de ingresar en las instalaciones, todos los asistentes recibirán un tique por motivos de seguridad y control de aforo.

Las personas con movilidad reducida podrán acceder por las zonas habilitadas de las puertas 14 (Gol Norte) y 10 (Fondo) en el acceso PMR. Para cualquier duda o consulta, este grupo de aficionados puede ponerse en contacto con kapacita@realbetisbalompie.es.

Los asistentes, en el caso de que se desplacen en sus vehículos particulares, podrán estacionar en el aparcamiento P7 Norte, con acceso único por la rotonda de RTVE. También estará habilitado el aparcamiento de motocicletas bajo el rocódromo.

En este sentido, el Real Betis recomienda a los aficionados acudir con la suficiente antelación para evitar aglomeraciones. Asimismo, el Club recuerda que los controles de acceso al recinto se efectuarán siguiendo mismos protocolos de seguridad que en los partidos oficiales. No está permitido acceder al estadio con carritos de bebé, cascos, patinetes, bicicletas, andadores u otros elementos que puedan dificultar el acceso o la evacuación. Tampoco están permitidos los objetos que aparecen en la gráfica del final de esta información.

El Real Betis ruega a sus aficionados que sigan las indicaciones del personal de seguridad en todo momento y accedan a las instalaciones de manera tranquila y ordenada con el objetivo de disfrutar de una gran mañana de beticismo en una fecha tan señalada para el fútbol en la ciudad de Sevilla.