De caerse a entrar al pitlane cruzando la hierba: la polémica decisión de Marc Márquez

Alberto Cercós García 25 ABR 2026 - 16:16h.

Marc Márquez tomó una decisión crucial al irse al suelo: entrar al pitlane de la manera más rápida posible

Marc Márquez gana la 'sprint' más loca bajo la lluvia de Jerez

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Seguramente se trata de la decisión más importante de todo el fin de semana, la que le ha dado a Marc Márquez su primera victoria al 'sprint' de la temporada. El piloto catalán estaba luchando con su hermano Álex por el liderato de la carrera justo cuando la lluvia hizo acto de presencia. Con las motos preparadas para hacer el cambio pertinente y poner los reglajes de mojado, Marc tuvo la 'suerte' de irse al suelo en la última curva. Él, junto con Álex y Di Giannantonio, habían decidido seguir una vuelta más. La entrada a boxes ya la habían pasado y la teoría era clara: iban a aguantar, pese a la lluvia, una vuelta más. Sin embargo, esa caída de Marc cambió por completo los planes. El de Ducati levantó rápidamente la moto, esperó a que todo el mundo pasara y cruzó por la hierba para entrar al pit-lane. Una decisión que puede quitarle la victoria, aunque el reglamento no especifica nada en claro.

"Creo que es mi primera victoria con una caída incluida. Sinceramente, me caí en la mejor curva y en el momento exacto. En esa vuelta estaba pensando en entrar a boxes, pero vi que Álex seguía en pista y cometí el error de seguirle. Sin embargo, alguien hoy desde arriba me ha dado esa dosis de suerte adicional: me caí en la última curva, esperé a que pasara todo el grupo y supe que era mi única oportunidad para entrar y montar neumáticos de lluvia. En cuanto salí a la recta principal y vi que iba tercero, apreté a tope. Estoy muy contento con esta victoria; ha sido una locura", cuenta Márquez nada más terminar la 'sprint'.

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Marc Márquez, preocupado por el reglamento

La decisión de Márquez le salió como anillo al dedo. No solo acertó en entrar en ese momento, sino que el resto de sus rivales pecaron por no haberlo hecho. Álex terminó por los suelos, igual que Pedro Acosta o Marco Bezzecchi. Nombres que, en la general, están por delante de Marc. Pero la casuística habla de una posible sanción por haber entrado a boxes por una zona no permitida. La polémica, claramente, está servida. Márquez, por su parte, intenta darle humor a la situación.

"Una cosa es que pasas la pista creando una situación de peligro para los demás, pero venía el grupo y he esperado para entrar al box. No sé lo que dice el reglamento, tendrán que añadir una línea nueva. Entrar en la vuelta que me he caído hubiera sido 'el gordo'. Si me hubiera caído en la curva 1 o 2 la carrera estaba perdida. Luego hay que tener habilidad o instinto para coger la moto de agua y seguir empujando", cuenta en DAZN.