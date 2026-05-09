Jorge Martín se confirma como el 'rey' de las 'sprint' y Marc Márquez da un nuevo susto

Alberto Cercós García 09 MAY 2026 - 15:31h.

Jorge Martín gana su segunda 'sprint' de la temporada, con Marc Márquez sufriendo y terminando séptimo

Marc Márquez tira de autocrítica y habla de sus opciones de título: "La moto está para ganar"

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Jorge Martín vuelve a ganar y se confirma como un candidato al título de este 2026. El piloto madrileño ha dado la sorpresa en la 'sprint' del Gran Premio de Francia. Y es que tras una superlativa salida desde la octava posición, Martín ha dominado de principio a fin una 'sprint' protagonizada -entre otras cosas- por un nuevo error de Marc Márquez. Porque, otra vez, hay una cara y una cruz para los pilotos españoles. El de Aprilia claramente ha terminado más que satisfecho la jornada, pasando por meta delante de Pecco Bagnaia y Marco Bezzecchi. Martín, con este nuevo triunfo, se queda a tan solo seis puntos del liderato del Mundial. La cruz, como decimos, vuelve a ser un errático Márquez: perdió el control de la parte delantera de su moto en la última curva del circuito y salió volando.

"Siempre me preparo muy bien la estrategia de la salida, visualizo mucho lo que quiero hacer, aunque luego pueden pasar muchas cosas porque dependes mucho de lo que va a hacer el resto, pero estaba preparado para cualquier decisión. He salido muy bien, mejor de lo que pensaba, y cuando vas hacia delante tienes más poder de decisión que si sales mal. He ido entrando y esperaba tercero o cuarto, no estar primero en la primera curva. No era consciente de mi ritmo con el duro delantero; iba en una nube, en modo 'flow', no iba pensando, solo pilotando", resume el propio Martín en DAZN.

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Del dominio de Martín a la volada de Márquez

Nada más salir, Márquez confirmó que no iba a ser una 'sprint' sencilla para sus intereses. Pese a partir desde la segunda posición, en las primeras curvas perdió mucho terreno respecto a Martín, Bezzecchi o Bagnaia. El de Ducati empezó a batallar con Pedro Acosta y Joan Mir por la sexta y séptima posición. Sin ritmo y sin un 'feeling' que sí parecía haber recuperado durante la clasificación. Esos problemas hizo que terminase justo por detrás de los rivales mencionado: séptimo y sin poder meterle la moto a Mir.

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Por su parte, Martín iba a su rollo. Su buena salida le permitió gestionar desde el inicio el devenir de la 'sprint'. Marcando desde la lejanía a Bagnaia, el madrileño marcaba un ritmo muy regular y hacía imposible a Pecco cualquier intentona de acercarse a él.

Cuando todo el pescado parecía vendido, Márquez apareció para dar un susto al borde del final. Era la penúltima vuelta y el piloto español salió volando tras perder el control de su Ducati. La imagen es estremecedora.

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