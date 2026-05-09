Alberto Cercós García 09 MAY 2026 - 14:09h.

Tras un complicado viernes, Marc Márquez logra el récord del circuito en la Q1 y clasifica en segunda posición

Marc Márquez quieren poner fin a su peor racha en MotoGP con Ducati: no sube al podio desde que ganó el título en 2025

Compartir







Marc Márquez tenía una complicada tarea en la primera parte del día en el Gran Premio de Francia en Le Mans. Tras una jornada de viernes difícil para los intereses del piloto de Ducati, Márquez vio cómo el trabajo se le acumulaba para este sábado. En la Practice, el catalán solo pudo marcar el 13er mejor tiempo. Una situación compleja para él, ya que por primera vez iba a tener que pasar por la Q1. Sin margen de error y con la clara necesidad de hacer acto de presencia en la Q2 para luchar por la 'pole' en Le Mans, Márquez cumplió claramente con las expectativas: no solo pasó a la Q2, sino que reventó el cronómetro con un tiempazo que dejó boquiabiertos a Davide Tardozzi y a Pecco Bagnaia en el box de Ducati.

Para que Marc Márquez, o cualquier piloto, tenga un buen fin de semana, es de vital importancia clasificar bien. Pues bien, Márquez ha logrado la segunda posición tras batir en Q1 el récord de la pista. Si bien, tras pasar el corte, el español no ha sido capaz de replicar su propio tiempo, Marc ha logrado una importantísima segunda posición, justo por detrás de Bagnaia. Y es, precisamente Pecco, junto con Tardozzi, quienes han protagonizado una de las imágenes del día. Porque no se podían creer el tiempazo que había hecho Márquez para pasar a la Q2: su 1:29.288 es el récord absoluto en Le Mans.

Marc Márquez clasifica segundo, por detrás de Pecco Bagnaia

Si Bagnaia y Tardozzi no se creían lo que estaban viendo, el propio Márquez reconoce que él tampoco esperaba marcar un tiempo de esa envergadura en Q1. "No sé de dónde me he sacado la vuelta de Q1, estoy entendiendo pocas cosas ahora mismo. Nos hemos encontrado rápido; cuando subo este punto de adrenalina, pues voy, pero me cuesta el paso. Tenemos que mejorar la consistencia, se ve en entrenos que no soy capaz, pero cuando subo esa adrenalina, sé ir rápido, pero no de la forma que me gustaría, por lo que toca seguir trabajando", reconocía tras finalizar segundo en la Q2 y asegurarse la primera fila tanto para la 'sprint' como para la carrera.

"Cuando he visto que estaba primero, he dicho: 'cómo mucho me quedaré en primera línea', y no he querido hacer otra vuelta porque ya hemos tomado muchos riesgos en Q1 y Q2. Quizá podía haber ido un poco más; siempre se puede ir a más, los otros te dirán lo mismo, pero muy contento con esta primera línea porque ayer ni yo daba un duro por estar aquí", zanjaba el catalán.