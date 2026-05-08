Marc Márquez obliga a MotoGP a cambiar otra vez las normas tras su atajo en Jerez

Alberto Cercós García 08 MAY 2026 - 10:47h.

En MotoGP han tomado nota y prohíben que se repita una acción como de Marc Márquez en la 'sprint' de Jerez

Marc Márquez quieren poner fin a su peor racha en MotoGP con Ducati: no sube al podio desde que ganó el título en 2025

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Marc Márquez llega al Gran Premio de Francia en Le Mans con el claro objetivo de dar un paso adelante. El piloto catalán no pudo cerrar un fin de semana en Jerez como a él le hubiera gustado, y una caída en la carrera del domingo empañó un sábado superlativo para sus intereses. Márquez logró la 'pole' y la 'sprint' en el trazado andaluz; y lo hizo de una manera inesperada para todos: yéndose al suelo en el momento indicado y entrando al pit-lane atravesando la grava. Una acción que claramente se hizo viral, que recibió muchas críticas por no utilizar la entrada a boxes señalizada y que ya está prohibida por MotoGP.

"El potencial es el que marcan los resultados. Y los resultados marcan que hay velocidad, pero no hay consistencia. Es ahí donde tenemos que intentar encontrar el porqué nos está faltando esta consistencia, que el año pasado era nuestro punto fuerte; en todo tipo de condiciones o de pistas. Este año soy bastante más irregular. Poco a poco creo que lo iremos solucionando, pero es cierto que, de momento, con los resultados que hemos mostrado, sobre todo los domingos, no se puede pensar en un título", cuenta en declaraciones recogidas por MARCA desde Le Mans.

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MotoGP cambia las reglas... por él

MotoGP no ha dudado en aclarar uno de los debates más intensos de la temporada con Marc Márquez. Lo que el español hizo para ganar la 'sprint' ya está prohibido y aclarado en los estamentos del Mundial. Dirección de Carrera es clara: "Os recordamos que la entrada al 'pit-lane' debe ser respetada. Para evitar cortar curvas y pilotajes peligrosos al entrar en el 'pit-lane', los pilotos no pueden pilotar por la parte de fuera de la zona pintada del piano en la entrada en el 'pit' y deben estar en el interior dentro de la línea blanca en la parte derecha de la entrada, hasta que pasen la señal de 60 km/h que marca el límite de velocidad". Un texto que deja bien claro que no quieren que se repita la jugada de Márquez.

El español, en Jerez, no se vio afectado y no recibió ningún tipo de sanción. Es más, gracias a ello pudo cambiar de moto y ganar la 'sprint'. Ahora, MotoGP y Dirección de Carrera, añaden que si no se respeta la entrada indicada habrá sanciones. "Durante las carreras: (Por ejemplo en las 'flag to flag' (cambio de moto), la infracciones serán sancionadas. Usar el asfalto interior del 'pit-lane', en el exterior del piano y cruzar la línea blanca en la derecha después del piano, será objeto de una penalización inmediata, no contando esto como un límite de la pista o como un atajo", añaden.