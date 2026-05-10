Martinator 2.0

Jorge Martín ha vuelto y demuestra estar a un altísimo nivel

Las notas del GP de Francia de MotoGP: Jorge Martín gana una carrera de matrícula de honor

Compartir







"Volveré", decía Arnold Schwarzenegger en Terminator, la icónica película de 1984. Una simple palabra que se volvió icónica en su momento y persiste en pleno 2026. Y... volvió. Volvió no solo con un par de películas más para salvar el mundo, sino también para dejar momentazos que son historia del cine. En el contexto MotoGP, lo más parecido que tenemos, es a Martinator. Más conocido como Jorge Martín. El piloto madrileño logró el sueño de su vida en 2024, logrando con Pramac Ducati su primer título en la categoría reina. Tras batallar con Pecco Bagnaia durante toda la temporada, Martín pudo celebrar como nunca el fin de una 'era' en Ducati más que positiva. Sin embargo, lo que el 2025 le deparaba con Aprilia era durísimo.

Jorge Martín sucumbió a Aprilia y las lesiones hicieron acto de presencia. Caídas durísimas, voladas que le hicieron mucho daño y operaciones muy delicadas. Primero en Sepang, luego en Qatar y, por último, en Japón. Tres momentos que marcaron el devenir de la temporada para el español. Pasó del cielo al infierno en pocos meses; incluso la retirada estuvo sobre la mesa. Un neumotórax, una fractura del escafoides de la mano izquierda o la rotura de la clavícula derecha fueron lesiones que le dejaron KO durante todo el 2025. Su etapa en Aprilia había empezado de la peor manera posible.

Martinator 'copia' a Terminator: ha vuelto

Pero como dijo Terminator... ha vuelto. Y lo ha hecho por la puerta grande. Como si de una versión 2.0 se tratara, el 2026 de Jorge Martín está siendo muy positivo. Desde que inició el curso en Tailandia, el español ha ido de menos a más. Hasta este preciso domingo en Le Mans, donde esa progresión la ha culminando cerrando un fin de semana de ensueño para él: el sábado ganó la 'sprint' y hoy, la carrera.

PUEDE INTERESARTE Ducati confirma que Marc Márquez ya ha sido operado y esta es su nueva hoja de ruta

La vuelta de Martín a su máximo nivel es una auténtica bendición para el Mundial. Aprilia se frota las manos con él y con Marco Bezzecchi, porque tras cinco Grandes Premios el título (o al menos, por ahora, el liderato) lo están batallando ellos dos.

Martinator 2.0 ya ha llegado al nivel óptimo para pensar en cuotas más altas: sus tres podios, su victoria en Le Mans y sus dos 'sprint' le elevan a candidato al título de MotoGP. Ahora, antes de Montmeló, solo un punto le impide liderar la clasificación general. Ha vuelto.