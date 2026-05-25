Lucas Gatti 25 MAY 2026 - 08:44h.

El centrocampista del Betis no tiene garantizada su presencia en el Mundial 2026

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Lionel Scaloni ultima detalles para entregar la lista definitiva de 26 jugadores que irán a competir a Estados Unidos, Mexico y Canadá. El entrenador de la Selección Argentina mantiene una duda en la mitad de cancha. Y en esa pelea por meterse en la nómina final está Giovanni Lo Celso, mediocampista zurdo del Real Betis.

Según pudo saber ElDesmarque, la duda principal del seleccionador argentino es Lo Celso o Emiliano Buendia para completar los mediocampistas ofensivos. En estos días, Scaloni se definirá por uno u otro, ya que su objetivo es presentar la lista final entre el 28 y 29 mayo, sabiendo que la fecha límite para la entrega de esta es el 30 de este mes.

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La situación de Lo Celso no es fácil. El volante ofensivo estuvo varios meses sin poder jugar tras una lesión que lo tuvo a maltraer y alejado de las canchas. A finales de enero, sufrió una lesión miotendinosa en el recto anterior del muslo derecho. Esto lo marginó durante dos meses y medio, pero se recuperó a fines de abril y volvió a sumar minutos con el Real Betis en el empate ante el Osasuna en la jornada 31 de LaLiga.

El último partido de Lo Celso con la Albiceleste fue el 10 de octubre de 2025, en un amistoso internacional frente a Venezuela. En aquel encuentro, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos), el mediocampista fue titular, jugó 68 minutos y anotó el único gol de la victoria. Luego, no fue convocado por diferentes lesiones.

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Scaloni, entre Lo Celso y Buendia

El mediocampista de 30 años es uno de los favoritos del director técnico argentino y uno de los primeros mediocampistas en ser citado desde su llegada en agosto de 2018. Es más, es uno los volantes que más partidos jugó durante el ciclo de Scaloni, aunque quedó fuera del Mundial de Qatar 2022 por un desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha que sufrió previo al inicio de la cita mundialista.

El oriundo de Rosario, Santa Fe, no es titular en el equipo, pero sí es pieza de recambio para aportar su experiencia, calidad y química en cada partido de la Internacional Argentina. En cambio, Buendia ofrece goles, asistencias, creatividad y buen manejo de la pelota con su zurda prodigiosa.

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El mediocampista de 29 años, nacido en Mar del Plata, Buenos Aires, atraviesa un excelente presente en el Aston Villa, consolidándose como figura clave y reciente campeón de la Europa League. Tras recuperar continuidad bajo la dirección de Unai Emery, el argentino logró conquistar un título internacional con el club inglés, destacando con goles y asistencias que incluso alimentan sus ilusiones mundialistas. Acumula 11 goles en 53 partidos, de los cuales 30 en condición de titular.

El último partido oficial del marplatense con la Internacional Argentina fue el 1 de febrero de 2022, cuando ingresó unos minutos en la victoria por 1-0 frente a Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas. A pesar de haber sido convocado en varias oportunidades en la era Scaloni (como en la fecha FIFA de marzo de 2023), diversos motivos impidieron que sumara más minutos. Tiene un punto en contra: casi no suma recorrido en la Argentina.

A esta altura, el técnico rosarino deberá decidirse entre la experiencia y la convocatoria asidua del volante del Betis o el muy buen momento que atraviesa Buendia en el Aston Villa que le valió ser incluido en la prelista argentina para el Mundial y generarle la gran duda a Scaloni para entregar la nómina final.