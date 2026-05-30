Alberto Cercós García 30 MAY 2026 - 16:40h.

Marc Márquez termina quinto en la 'sprint' y da un paso adelante en su recuperación

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Como si de un paso adelante se tratara. Marc Márquez volvió a competir este sábado en Mugello y dejó claro desde el primer instante que no había viajado a Italia para pasar desapercibido. El piloto español, que reaparecía en MotoGP después de perderse las dos últimas carreras por lesión, arrancó desde la cuarta posición y firmó una salida espectacular que le permitió llegar líder a la primera curva de la 'sprint', desatando la ovación de los aficionados presentes en el circuito toscano.

Durante las primeras vueltas, Márquez se mantuvo en la pelea por las posiciones de cabeza, aunque el paso de los kilómetros y la falta de ritmo competitivo tras varias semanas alejado de la moto acabaron condicionando su rendimiento. El de Cervera fue cediendo terreno frente a sus rivales y terminó cruzando la meta en quinta posición, un resultado que, más allá de la clasificación, supone una inyección de confianza en su regreso a la competición.

La actuación cobra aún más mérito si se tiene en cuenta el contexto de las últimas semanas. Márquez llegaba a Mugello después de recuperarse de la lesión sufrida en Le Mans, que le obligó a pasar por el quirófano y a ausentarse de las dos citas anteriores del campeonato. Su presencia en el Gran Premio de Italia ya era una noticia positiva para el paddock, y el quinto puesto en la 'sprint' confirma que el nueve veces campeón del mundo vuelve a encontrarse en el camino correcto.

La sonrisa de Marc Márquez

Pero más allá de lo sucedido en pista, otra de las imágenes están en su sonrisa cuando regresó al box de Ducati. Márquez puso punto y final a su jornada de sábado con la gran noticia de pasar por meta en quinta posición. Dichas sensaciones se confirmaron rápidamente tras verle sonreír en su box, con su equipo rodeándole. Todo el sufrimiento de pasar de nuevo por quirófano parece tener una clara recompensa. Aún tiene mucho trabajo por delante, pero queda claro que el problema en el hombro vuelve a estar solucionado. "Estaba cómodo y con velocidad", decía en el box.

"He salido con energía, pero me he puesto un ritmo que sabía que, de esa manera, podía acabar en óptimas condiciones toda la 'sprint', sin exagerar. Lo importante es que, respecto a ayer, evidentemente estoy con menos energía, pero el posicionamiento encima de la moto lo encontraba mejor, más cómodo y un poquito más constante. He ido entendiendo lo que debo hacer, pero aún nos queda mucho porque siempre intento ver el punto realista. Hemos quedado quintos, pero no tenemos el ritmo para estar quintos. Simplemente hemos hecho una buena salida, una buena clasificación y hemos gestionado la carrera de la mejor manera posible", resume en DAZN.