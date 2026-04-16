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Martín Casillas Carbonero se desmarca del legado de su padre Iker: "Quiero hacer mi propia carrera"

Martín Casillas Carbonero en LALIGA Futures
Martín Casillas Carbonero durante un partido de LALIGA Futures. LALIGA
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Hace algo más de dos semanas que terminó LALIGA Futures con el Real Betis remontando a Flamengo en la final. Equipos de todo el mundo se juntaron en Butarque para disputar el Mundial sub12, donde destacaron varios futbolistas tanto de Europa como de Sudamérica.

Entre ellos, Martín Casillas Carbonero, hijo de Iker Casillas y Sara Carbonero, realizó una gran actuación con el Real Madrid, llegando hasta las semifinales donde cayeron contra el FC Barcelona. Ya en el partido inaugural, donde un equipo formado por jugadores de LALIGA se enfrentaron contra el resto del mundo, el guardameta dejó su sello de calidad, que prolongó durante el torneo.

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Martín Casillas y la presión del legado de su padre

Tras el torneo, algunos jugadores del Real Madrid han sido entrevistas por José Ramón de la Morena, cuya fundación organiza LALIGA Futures, en su pódcast Resonancia de Corazón. Allí, el periodista preguntó al prometedor portero acerca de su carrera y la presión que conlleva ser el hijo de una de las mayores leyendas del fútbol español y del Real Madrid.

El joven futbolista afirmó, pero quiso desmarcarse del gran legado de su padre Iker Casillas. "A ver, yo soy Martín Casillas. Soy el hijo y quiero hacer mi propia carrera", comentó. Además, añadió que no quiere que le comparen con su padre, algo que podría ponerle más presión encima y que ya ha ocurrido con otros hijos de los mejores jugadores del mundo.

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Martín Casillas tiene un hermano pequeño, dos años menor, que también se desempeña como portero. José Ramón de la Moreno le preguntó acerca del torneo de LALIGA Futures, que tanta repercusión tiene y que, en un futuro, también jugará su hermano menor.

"Cuando acabó el partido, muchos amigos míos me llamaron y me dieron la enhorabuena porque me vieron en la tele", mencionó el joven guardameta del Real Madrid.

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