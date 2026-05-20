Fran Duarte Madrid, 20 MAY 2026 - 10:50h.

David Soria se ha convertido en uno de los porteros más importantes de la historia de LALIGA y varias leyendas han querido felicitarle

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David Soria ha pasado a la historia del fútbol español. El guardameta del Getafe ha superado a Arconada como el jugador con más titularidades consecutivas en la historia de LALIGA EA Sports (189) y se ha colado en el club de los jugadores con 300 partidos con un mismo equipo. Dos hitos que el club azulón ha querido festejar con un vídeo muy emotivo donde aparecen leyendas del deporte como Iker Casillas, Pepe Reina o Gianluigi Buffon. Los tres fueron ídolos de Soria en la infancia y el mensaje que le transmiten refleja la importancia de lo que ha conseguido. En el vídeo, que puedes ver en la parte superior, también aparecen sus compañeros, José Bordalás y muchas personas importantes en la carrera de David. Un emotivo momento que el portero ha vivido rodeado de sus familiares que también se han emocionado con él.