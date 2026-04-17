Alberto Bravo 17 ABR 2026 - 21:44h.

Desde el banquillo revolucionaron al equipo en la segunda mitad

Nueva goleada de un Celta Fortuna que sueña con el ascenso

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VigoEl Celta Fortuna ha vencido 3-0 al CP Cacereño en Balaídos. Los vigueses se pusieron por delante con un gol en propia meta del cuadro extremeño. Ya en la segunda parte Álvaro Marín y De la Iglesia cerraron la victoria. Estas son las notas individuales de los jugadores del Celta Fortuna ante el CP Cacereño con motivo de la disputa de la jornada 32 del Grupo I de Primera Federación.

(7) Coke Carrillo: una gran mano a disparo de Berlanga desde la frontal. En la segunda parte estuvo perfecto en todas las intervenciones evitando algún gol del Cacereño. Solvente el de Poio peleando por una oportunidad en el primer equipo en la próxima temporada.

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(5) Pablo Gavián: de su centro llegó el 1-0, un tanto en propia meta. Fue creciendo con el paso de los minutos. Sin errores el carrilero.

(7) Hugo Burcio: se incrustó como central diestro en algunas fases del partido. Subió hasta línea de tres cuartos amenazando desde la frontal. Se sacó un durísimo zapatazo que se estrelló en el larguero. Demostró su jerarquía durante todo el encuentro.

(5) Pablo Meixús: correcto el central en un encuentro con poca exigencia defensiva. Solo en el tramo final, fruto de la relajación, cometió un error en la cobertura que no fue a más.

(6) Anxo Rodríguez: en su buena línea. No tuvo demasiados problemas para contener los ataques de un Cacereño que llegó poco en la primera mitad. Siguió a buen nivel en la segunda parte, ayudando en la salida de balón.

(5) Jan Oliveras: solvente el lateral durante todo el encuentro. Sigue creciendo tras una temporada complicada por culpa de las lesiones.

(5) Adrià Capdevilla: muy activo en la circulación del balón. Buscó insistentemente tener la pelota. Correcto el centrocampista aunque le faltó profundidad en sus acciones ofensivas.

(6) Hugo González: lo intentó en varias ocasiones gracias a su potente arrancada y disparo. Buscó el gol a balón parado y también en transición. Tuvo el 2-0 en el arranque de la segunda parte. No se llevó el premio del gol pero sí una nueva asistencia, la octava de la temporada.

(6) Andrés Antañón: situado como volante ofensivo derecho fue cambiando su posición con Hugo González. Muy activo en su vuelta al Fortuna. Demostró que está por encima de la categoría.

(6) Óscar Marcos: buscó darle profundidad al equipo. Cuando tuvo la pelota demostró su calidad aunque se fue sin poder marcar un gol. Estuvo cerca. Pidió penalti en el tramo final por un pisotón que se llevó tras un remate a gol.

(5) Álvaro Marín: poco del espigado delantero. Entró poco en juego, perdió algunos balones al controlarlos mal. De cabeza buscó el tanto. Cuando se iba a ir al banquillo aprovechó un buen pase de Hugo González para hacer el 2-0.

También jugaron en el Celta Fortuna

(7) Ángel Arcos: tuvo el 3-0 en una contra en la que regateó a Quevedo para intentar anotar a puerta vacía, se quedó sin ángulo y estrelló el balón a la red. Aceleró el juego en una gran segunda mitad en la que tuvo más opciones para marcar.

(5) Bernard Somuah: un testarazo y un pase descomunal sobre Ángel Arcos. El roce con los defensas rivales le aceleró. Acabó viendo una amarilla y se revolvió con un rival tras la finalización del encuentro. Tuvo una muy clara que no pudo transformar.

(7) De la Iglesia: golazo absolutamente descomunal por toda la escuadra. Va recuperando sensaciones tras una inoportuna lesión. Le dio ritmo al juego celeste.

(-) Anthony Khayat: entró con el partido decidido. Le puso intensidad a todas sus acciones.

(-) Quique Ribes: sin problemas atrás en los pocos minutos que tuvo.