Asís Martín 17 MAY 2026 - 19:18h.

La carta autocrítica de Iñaki Williams a la afición del Athletic señalando el último objetivo: "Esto no ha acabado"

El ‘Látigo’ de Zarautz acaba contrato el 30 de junio de 2026 con la entidad de Ibaigane

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Bilbao"Espero no emocionarme demasiado" había deslizado Valverde, que por desgracia se va con la peor de sus 10 temporadas en el Athletic. Tarde noche de emociones a flor de piel ante el RC Celta de Vigo en San Mamés, que acogió el último partido de esta temporada en Bilbao del Athletic Club de Ernesto, al que ya tan solo le quedará el duelo del próximo sábado en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid de Álvaro Arbeloa para dirigir su partido 504 y definitivo con la plantilla rojiblanca.

El ‘Txingurri’, que ya había sido agasajado con un tifo y varias emotivas fotos y aplausos en el previo de la derrota frente al Valencia CF en la Catedral, esta vez sí que se plantó por última vez en el banquillo con boli y papel en mano para el momento de decir adiós con un emotivo acto que tuvo lugar en los previos del duelo.

No se va solo el ciudadano 'Ilustre' de Bilbao con un bello pasillo y un obsequio del Txopo Iribar. También se va con él un futbolista que le debe todo, Iñigo Lekue, el segundo capitán de la plantilla, al que hizo debutar y que cuelga las botas después de 11 temporadas en la escuadra vizcaína y tras haberle comunicado previamente el Club, que no contaba con él para la nueva andadura con el entrenador alemán Edin Terzic.

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Un Iñigo Lekue que tras su grave error ante el Villarreal de Marcelino, en San Mamés, ha ido perdiendo completamente el pie y ha estado quedándose fuera de las convocatorias o no disponiendo de minutos en las cinco últimas jornadas del campeonato.

Para la ocasión, el Club ha invitado al partido ante el RC Celta de Vigo a todos los exjugadores y miembros del cuerpo técnico que han formado parte de las plantillas que Ernesto Valverde ha dirigido en sus tres etapas como míster del Athletic: de 2003 a 2005, de 2013 a 2017 y, esta última, de 2022 a 2026.

¿Y qué pasará en el Athletic Club con Yuri Berchiche?

Partiendo de la base de que ya se ha renovado al central Yeray Álvarez, que se marcha Iñigo Lekue, que Alex Rego puede ser renovado de forma unilateral por el club por dos temporadas más, la única incógnita que queda por resolver en cuanto a los que acaban contrato el 30 de junio es el lateral izquierdo Yuri Berchiche.

El ‘Látigo’ de Zarautz es uno de los jugadores con más peso específico y calidad de la plantilla, pero tiene 36 años y se lo está pensando una campaña más. Seguramente al ser un hombre que no tiene un sustituto claro en la plantilla, ya que Adama Boiro de momento está muy verde y no se atisba una solución en las categorías inferiores, está plenamente en sus manos decidir si continuar una temporada más o no.

Sin ninguna duda, tanto el técnico germano de origen balcánico, como el club y la afición estarían encantados de que así sea, porque una vez más Yuri Berchiche cuando ha estado disponible ha vuelto a ser uno de los mejores futbolistas de una temporada que si va a ser recordada va a serlo sobre todo por circunstancias negativas.