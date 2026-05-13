En Bilbao, más pendientes de Yuri Berchiche que de culebrones madrileños

Compartir







BilbaoResulta llamativo que el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, llame ahora al resto de clubes de LALIGA "a sumarse" a la denuncia en el Caso Negreira del FC Barcelona, cuando aquí cada cual defiende lo suyo y precisamente el Athletic Club será uno de los conjuntos que más se ha significado, si no el que más, en no dejar al terremoto culé de Joan Laporta hacer lo que le venga en gana. Como bien se demostró en los dos fallidos intentos de fichaje de Nico Williams.

Pero a pesar del revuelo montado por la rueda de prensa de Florentino Pérez, que parece ser que va a dar una segunda, tal vez se quedó corto en repartir latigazos el empresario madrileño,... en Bilbao lo que preocupa de verdad es el partido de esta noche en Cornellá el Prat.

PUEDE INTERESARTE Edin Terzic lanza su primera petición al Athletic para agilizar el plan de mercado

Lugar maldito donde solo se ha ganado una vez en los 25 últimos años ante el RCD Espanyol en un duelo que puede meter a la tropa de Ernesto Valverde en línea directa de Conference League o disparar las alarmas -ya por completo- a falta de dos jornadas para que acabe la liga.

PUEDE INTERESARTE Así es el Ferrari Pugnator Mansory, el cochazo de 2 millones de Aymeric Laporte que todo el mundo trata de ver en Bilbao

El Athletic Club de Valverde se la juega ante el Espanyol en Cornellá

En esa tesitura, el 'Txingurri' no va a poder contar ni con Nico Williams ni con Oihan Sancet, sus dos grandes estrellas ofensivas -más allá de las cifras realizadoras de Gorka Guruzeta-, ni tampoco con la muy sensible presencia en el campo de Yuri Berchiche.

El lateral izquierdo de Zarautz, veteranísimo de 36 años, sigue siendo insustituible en esta plantilla y en Bilbao se reza para que extienda su contrato por una temporada más. Acaba su filiación el próximo 30 de junio y de momento aunque hay grandes esperanzas, fundamentadas por él mismo en una rueda de prensa reciente ofrecida en Lezama, hasta que no estampe su autógrafo en el Palacio de Ibaigane habrá cierto temor.

Porque Adama Boiro de momento no ha terminado de romper en la máxima categoría y porque el parche en esa ubicación en banda por detrás de Nico Williams, caso de Iñigo Lekue, se difuminará al acabar la presente temporada al colgar el 'tomatero' las botas.

Un Yuri Berchiche que en la convocatoria fue descartado por motivos médicos...

El guipuzcoano se ha quedado en Bilbao al sufrir una contusión en el peroné de su pierna izquierda. Queda pendiente de evolución como se suele decir en estos casos y ya veremos si podrá estar disponible el domingo en San Mamés ante el RC Celta de Vigo en el partido que cerrará el curso en Bilbao, que no LaLiga ya que aún quedaría la visita al Real Madrid en el Santiago Bernabéu de la jornada 38.