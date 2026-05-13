Alberto Cercós García 13 MAY 2026 - 09:43h.

Aymeric Laporte no se esconde por Bilbao y luce por sus calles un espectacular Ferrari Pugnator Mansory de dos millones de euros

Ferrari Luce, el primer Cavallino Rampante eléctrico

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Aymeric Laporte vuelve a acaparar miradas en Bilbao, aunque esta vez lejos de San Mamés. El central del Athletic lleva semanas dejándose ver con uno de los coches más exclusivos y llamativos del momento, y las redes sociales se han hecho eco: un Ferrari Pugnator Mansory valorado en alrededor de dos millones de euros. El modelo, una preparación extrema del Ferrari Purosangue realizada por la firma alemana Mansory, no pasa precisamente desapercibido y ya se ha convertido en una pequeña sensación entre aficionados al motor y curiosos que coinciden con él por la ciudad.

La pasión de Laporte por los superdeportivos viene de lejos. Hace tiempo ya llamó la atención apareciendo con un Ferrari SF90 Stradale, uno de los híbridos más potentes de la marca italiana. El defensa nunca ha escondido su gusto por los coches de altas prestaciones, algo bastante habitual entre futbolistas y deportistas de élite. Al final, muchos de ellos encuentran en este tipo de vehículos una mezcla de exclusividad, velocidad y estatus difícil de igualar. Basta ver las colecciones que tienen figuras como Cristiano Ronaldo o Benzema para entender que los supercoches forman parte casi natural de ese universo.

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Así es el Pugnator Mansory de Aymeric Laporte

En el caso del Pugnator, además, no hablamos de un Ferrari cualquiera. Mansory ha llevado el diseño del Purosangue al límite con una carrocería mucho más agresiva, pasos de rueda ensanchados, enormes entradas de aire y una presencia que parece sacada de un videojuego. La firma también ha utilizado fibra de carbono prácticamente por todas partes y solo fabricará siete unidades en todo el mundo, un detalle que dispara todavía más el interés alrededor del coche. Ver uno por la calle ya es raro; verlo en Bilbao, todavía más.

A nivel mecánico, el SUV italiano tampoco se queda corto. Mantiene el motor V12 atmosférico de 6,5 litros, aunque Mansory ha retocado la electrónica y el escape para elevar la potencia hasta los 755 caballos. El coche acelera con una contundencia propia de un hiperdeportivo y combina esas prestaciones con un interior completamente personalizado, lleno de cuero y acabados de lujo. Un coche exagerado en todos los sentidos y que, en el caso de Laporte, encaja perfectamente con esa imagen de futbolista acostumbrado a convivir con vehículos al alcance de muy pocos.