Redacción ElDesmarque Madrid, 09 ABR 2026 - 12:13h.

Los mejores jugadores de golf tienen grandes fortunas y así es como se las gastan

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El golf moderno va más allá del rendimiento deportivo. En los últimos años, el crecimiento del circuito, impulsado por premios millonarios, contratos publicitarios y la irrupción de nuevas competiciones, ha colocado a sus principales figuras entre los deportistas mejor pagados del planeta. Nombres como Jon Rahm, Rory McIlroy o Tiger Woods manejan cifras que superan con facilidad los 80 o incluso 100 millones anuales entre salario y patrocinios. Esa realidad ha transformado por completo su estilo de vida: viajes en jets privados, colecciones de coches exclusivos y propiedades en algunas de las zonas más exclusivas del mundo.

Jets privados y hobbies de lujo

El calendario del circuito de golf obliga a los jugadores a cambiar de continente constantemente. El uso de jets privados se ha convertido en una herramienta habitual para las grandes estrellas. Poder reducir los tiempos de viaje y acelerar la adaptación a un nuevo lugar de competición son aspectos cruciales para optimizar el rendimiento de los golfistas. Jugadores como Jon Rahm, Rory Mcllroy o Bryson DeChambeau tienen este tipo de aviones en propiedad. Respecto a los hobbies, en el caso de Mcllroy, es propietario de una colección de relojes de lujo y, además, accionista del equipo Alpine de Fórmula 1. DeChambeau tiene algún que otro hobbie que requiere un poder adquisitivo gigantesco y ese es el Motorsport. El americano ha acudido en numerosas ocasiones a las 500 millas de Indianápolis e incluso ha pilotado un coche de la Indycar en la pista.

Los garajes de los jugadores de golf están repletos de coches de alta gama

Los coches caros también son algo común entre los jugadores de golf más ricos. Rory Mcllroy tiene una colección de coches superdeportivos valorada en más de 1 millón de euros. Entre ellos, un Lamborghini Aventador de más de 400.000 euros y un Ferrari F12 Berlinetta de 250.000. Bryson DeChambeau es embajador de Bentley y regaló uno de los tantos que tiene en propiedad valorado en más de 230.000 euros a un fan y Brooks Koepka tiene un Rolls-Royce de casi medio millón de euros. Estos son los vehículos más caros y excéntricos pero la colección de los jugadores de golf mejor pagados del planeta es casi interminable.

Las casas de ensueño de los jugadores de golf y el 'superyate' de Tiger Woods

Rory Mcllroy tiene una mansión de 9 habitaciones en Florida rodeada de un campo de golf. El de Irlanda del Norte se gastó 16 millones de euros en esta residencia. Bryson DeChambeau y Brooks Koepka también pueden estar orgullosos de sus propiedades ya que el primero posee una mansión de 1.6 millones de euros en Texas, Estados Unidos y el segundo otra que, en numerosas ocasiones ha enseñado en redes sociales, en el barrio de la de Mcllroy. En el caso de DeChambeau, la propiedad está valorada en 2.5 millones de euros. Finalmente, Tiger Woods tiene una mansión valorada en 41 millones de euros en Florida y, en 2004, se compró un yate valorado en 15 millones de euros con un jacuzzi, sala de cine y ascensor.