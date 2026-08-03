La lluvia frena a Rafa Jódar: aplazada la final del ATP 500 de Washington ante Taylor Fritz

Redacción ElDesmarque Madrid, 03 AGO 2026 - 08:49h.

El partido se jugará hoy lunes 3 de agosto

El regreso de Carlos Alcaraz va ligado a sus primeros golpes de derecha, inéditos en los tres últimos meses

Compartir







Rafa Jódar tendrá que esperar para disputar la primera gran final de ATP 500 de su carrera. La lluvia ha obligado a suspender la jornada del Mubadala DC Open de Washington cuando ni siquiera ha podido comenzar el encuentro entre el español y Taylor Fritz. El madrileño, que busca conquistar el título más importante de su trayectoria, se enfrentará al estadounidense tras el aplazamiento provocado por las persistentes precipitaciones sobre la capital norteamericana. El retraso altera los planes de ambos finalistas, que deberán modificar su calendario antes de viajar al siguiente torneo de la gira norteamericana sobre pista dura. Jódar y Fritz serán cabezas de serie en Canadá, donde podría estar Carlos Alcaraz, y están exentos de la primera ronda, aunque llegarán con menos margen de preparación del que estaba previsto.

La lluvia obliga a aplazar la final entre Rafa Jódar y Taylor Fritz

Después de varios intentos por sacar adelante la jornada y de múltiples cambios en la programación, la organización ha terminado suspendiendo las dos finales del torneo. La femenina, entre Jessica Pegula y Alexandra Eala, quedó interrumpida en medio del segundo set, mientras que el duelo entre Taylor Fritz y Rafa Jódar ni siquiera pudo comenzar.

La final masculina ha quedado reprogramada para este lunes, no antes de las 19:00 horas (hora peninsular española), siempre que las condiciones meteorológicas permitan disputar el encuentro. El aplazamiento supone un contratiempo para ambos jugadores antes del inicio de la gira canadiense, aunque ninguno tiene que disputar la primera ronda al partir como cabeza de serie.

Las declaraciones de Rafa Jódar antes de la final de Washington

El tenista madrileño ha transmitido tranquilidad pese al reto que tiene por delante frente a Taylor Fritz. El español ya se enfrentó al estadounidense este año en Delray Beach, donde cayó en dos sets, aunque considera que aquel precedente tendrá poca influencia. “Intentaré hacer mi juego, divertirme y pasarlo bien en la pista. Es bueno haber jugado porque, más o menos, sabes cómo juegan, el ritmo de la bola, cómo sacan… aunque cada partido es un mundo”, aseguró.

Jódar también ha explicado la clave de su remontada en semifinales ante Alejandro Tabilo, un partido en el que volvió a demostrar su fortaleza mental. “Sé que, si se pierde el primer set, todavía hay oportunidades si ganas los dos próximos. Los partidos son muy largos; hay subidas y bajadas. Así hay que afrontarlos”, concluyó.