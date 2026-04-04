Andrea Esteban 04 ABR 2026 - 23:36h.

El alemán ve normal esa reacción

Uno por uno del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid: dos suspensos y dos notables destacados en el Metropolitano

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Hansi Flick analizó la victoria de su equipo ante el Atlético de Madrid y explicó uno de los momentos más llamativos del encuentro: el enfado de Lamine Yamal al terminar el partido. El entrenador alemán restó importancia al gesto del joven atacante, destacando la exigencia emocional del duelo.

El enfado de Lamine Yamal, explica Flick

Flick explicó claramente el motivo de la reacción de Lamine Yamal: “Lamine estaba enfadado porque buscaba el gol y el último pase y no salía. Es normal”.

El técnico azulgrana enmarcó la situación dentro de la intensidad del partido: “Es un partido muy emocional”. El joven atacante fue uno de los más activos en ataque, pero no logró materializar sus intentos, lo que derivó en frustración pese al triunfo del equipo.

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Análisis del partido y mensaje sobre Araújo

Más allá de ese episodio, Flick valoró positivamente el rendimiento colectivo: “Controlamos el partido y conseguimos los tres puntos, que era lo importante”.

Además, el entrenador se refirió a las molestias de Ronald Araújo y Marc Bernal, lanzando un mensaje de tranquilidad: “Creo que no son lesiones importantes. Esperemos que no sea nada importante”.

El técnico también fue preguntado por una acción polémica protagonizada por Gerard Martín, y dejó clara su postura: “Lo que yo veo en directo es que él saca la pelota primero y para mí no es tarjeta roja”.