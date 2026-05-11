La millonaria diferencia para el Betis entre quedar 5º, 6º o 7º en LaLiga

Álvaro Borrego 11 MAY 2026 - 18:13h.

Hay unos 13 millones de diferencia entre una y otra posición

Eder Sarabia responde a la carta del Sevilla y al Betis con un recado: "Sorprende que quieran que gane"

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El Real Betis todavía tiene muchas cosas en juego esta temporada. El objetivo sigue siendo volver a la Champions League 21 años después, lo que podría multiplicar por cuatro (respecto a la Europa League) los ingresos logrados por competiciones europeas. Pero consolidar su posición también tiene una vital importancia a corto, medio y largo plazo. Y es que entre ser quintos, sextos o séptimos (posición mínima a la que se podría optar) también hay mucha diferencia en lo que se refiere a los ingresos que reparte LALIGA. Por ser exactos algo más de 13 millones que desde luego no son nada desdeñables en estos tiempos que corren en el fútbol.

Conviene recordar que el 25% del reparto de los derechos televisivos va en función de la clasificación final de cada equipo. Por lo tanto, no es lo mismo ser quintos que séptimos o décimos. Según viene recogido en el Real Decreto-ley 5/2015, la ley establece que un 50% del reparto de los derechos televisivos se distribuye a partes iguales. El otro 50% se divide en dos: una parte en lo que es la denominada implantación social (un tercio por la recaudación en abonos y taquilla media de las últimas cinco temporadas, y los otros dos tercios por su participación en la generación de recursos por la comercialización de las retransmisiones televisivas), y la otra parte de ese segundo 50% va en función de la tabla clasificatoria. Es decir, un 25% del total.

Si nos basamos en el reparto de la temporada anterior (es una estimación), al 5º clasificado le corresponden unos 30,6 millones de euros. A partir de ahí, los ingresos descienden. 23,81 al sexto y 17 millones al séptimo. En resumidas cuentas, casi 13 millones de diferencia entre uno y otro. Ya un poco más abajo aparecerían el octavo, al que le corresponderían unos 11,9 millones y 10,21 al décimo, aunque matemáticamente el Real Betis ya no podrá bajar del séptimo en ninguno de los casos.

Por poner un ejemplo, si el Real Betis amarrase esa quinta plaza percibiría unos siete millones más que el sexto, además de todo lo que suponga a nivel clasificatorio para competiciones europeas. Conviene recordar, eso sí, que el dinero ganado por méritos deportivos se cobra en cinco temporadas y de la siguiente manera: 35% de esos 30 millones se percibirían la próxima temporada. El 20% dentro de dos años y así hasta llegar a los cinco: 15%, 15% y 15%.