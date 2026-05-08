Posibles alineaciones del Rayo Vallecano - Girona para la jornada 35 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 08 MAY 2026 - 08:17h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Rayo Vallecano y Girona de la jornada 35

Míchel, resignado por la falta de acierto en el Girona - Mallorca: "El fútbol hay que cerrarlo"

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El Rayo Vallecano recibirá al Girona en el que será el último partido de la jornada 35 de LA LIGA EA Sports y que se disputará el lunes 11 de mayo a las 21:00h en el Estadio de Vallecas. El Rayo Vallecano viene de ganar por 0 goles a 2 al Getafe en el pasado encuentro de liga y de ganar frente al Estrasburgo en la vuelta de las semifinales de la Conference League. Los de Íñigo Pérez habían estado mirando de reojo las posiciones de descenso, pero la victoria contra el Espanyol, el empate frente a la Real Sociedad y el triunfo ante el Getafe ha hecho que el conjunto madrileño respire tranquilo. El Rayo está 11º con 42 puntos y ya no mira a los puestos de peligro. El Girona perdió por 0 goles a 1 frente al Mallorca y los de Míchel Sánchez van a tener que cambiar la dinámica si quieren tener unas últimas jornadas tranquilas. El conjunto catalán está 16º con 38 puntos.

Posible alineación del Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano ganó por 0 goles a 2 el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez en la pasada jornada. Los de Íñigo Pérez han puntuado en las tres últimas fechas y ya no tienen que mirar a los puestos de descenso. En el partido de competición europea, el conjunto madrileño ganó contra el Estrasburgo y estará/no estará en la final de la Conference League. Para el encuentro frente al Girona, el entrenador navarro no podrá contar con Isi Palazón, que ha sido sancionado para 7 partidos y tampoco con Luiz Felipe, que sigue lesionado. Álvaro García será la única duda ya que arrastra molestias. Respecto al once, el encuentro del jueves puede hacer que Íñigo rote a algunos jugadores. Balliu y Ratiu son las opciones para el lateral derecho, Ciss y Óscar Valentín para el acompañante de Gumbau y Nteka y Pedro Díaz para la mediapunta. En el ataque, el único fijo parece ser Sergio Camello, que está ayudando con sus goles en los últimos encuentros del equipo de Vallecas.

Posible once del Rayo Vallecano frente al Girona:

Portero: Batalla

Defensas: Espino, Mendy, Lejeune, Balliu/Ratiu

Centrocampistas: Nteka/Pedro Díaz, Gumbau, Ciss/Valentín

Delanteros: Carlos Martín, Camello, Fran Pérez

Posible alineación del Girona

El Girona perdió por cero goles a uno contra el Mallorca en la pasada jornada de LA LIGA EA Sports. El conjunto catalán acumula tres derrotas seguidas, dos de ellas en casa, y la buena dinámica por la que estaban pasando hace unas semanas parece que se ha frenado por completo. Para el encuentro frente al Rayo Vallecano, Míchel Sánchez no podrá contar con Bryan Gil, que está sancionado por ver la quinta amarilla contra el Mallorca, ni con Cristian Portu, Vladyslav Vanat y Marc-André ter Stegen, que serán baja por lesión. Abel Ruiz y Donny van de Beek están en el proceso final de sus recuperaciones por lo que podrían estar disponibles para esta jornada. Respecto al once, Fran Beltrán e Iván Martín se disputan el puesto de acompañante de Axel Witsel y Thomas Lemar, Claudio Echeverri y Joel Roca son las opciones para la banda izquierda y el delantero centro. Míchel se tendrá que quedar con dos de ellos y Roca y Echeverri parten con ventaja.

Posible once de Girona frente al Rayo Vallecano:

Portero: Gazzaniga

Defensas: Álex Moreno, Blind, Vitor Reis, Arnau

Centrocampistas: Ounahi, Witsel, Fran Beltrán/Iván Martín

Delanteros: Lemar, Echeverri/Roca, Tsygankov