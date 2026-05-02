Míchel, resignado por la falta de acierto en el Girona - Mallorca: "El fútbol hay que cerrarlo"

Andrea Esteban 02 MAY 2026 - 00:43h.

El Girona sigue en zona delicada y sin margen de error

El uno por uno del Girona ante el Mallorca: un suspenso claro en Montilivi

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El Girona volvió a caer en Montilivi ante el Mallorca en un partido en el que los de Míchel fueron de menos a más, pero volvieron a castigarles la falta de pegada en los momentos clave. El técnico reconoció que su equipo hizo méritos en la segunda parte, aunque el resultado vuelve a dejarles en una situación delicada.

“La segunda parte es nuestra"

El entrenador del Girona fue claro al analizar el encuentro: “La segunda parte creo que es nuestra. Hemos tenido ocasiones, hemos dominado y hemos hecho un paso adelante en todos los sentidos”.

Sin embargo, volvió a insistir en el gran problema del equipo: “El fútbol hay que tenerlo a cabo y hoy no lo hemos tenido”.

Los pequeños detalles

Míchel lamentó que el partido se decidiera por acciones puntuales y errores en momentos clave: “Los pequeños detalles han sido contra nosotros y somos capaces de dar la vuelta a esto”.

Pese al resultado, el entrenador quiso mantener un discurso de unidad: “El equipo está junto, el vestuario está bien y la gente tiene ganas de salir de esta situación”.

También dejó un mensaje de reacción inmediata: “Tenemos que pensar en el siguiente partido y en levantarnos lo más rápido posible”.

El Girona sigue atrapado en la zona baja de la clasificación, sin margen de error en las últimas jornadas. La falta de regularidad y los puntos que se escapan en partidos como este ante el Mallorca complican su objetivo de cerrar la permanencia con tranquilidad.