Tres nuevos canteranos podrían entrar en la convocatoria del Betis contra el Elche

Álvaro Borrego 11 MAY 2026 - 11:51h.

Oscar Masqué, Rafa Oya y Carlos de Roa tienen opciones de entrar en la lista ante las múltiples ausencias

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El Real Betis Balompié ha completado la última sesión de entrenamiento previa al partido de este martes contra el Elche, donde los de Manuel Pellegrini buscarán tres puntos que le permitan como mínimo mantener su distancia con el Celta de Vigo, aunque si esto llega acompañado de un pinchazo del conjunto celeste contra el Levante los verdiblancos certificarían incluso matemáticamente su regreso a la Champions League 21 años después. Argumentos más que suficientes para que el equipo salga desde el principio en busca de la victoria, aunque el entrenador deberá recomponer la alineación debido a la larga lista de ausencias.

Natan de Souza, que iba a ser titular contra la Real Sociedad, se lesionó en el calentamiento previo al partido y este lunes no se ha ejercitado con el resto de sus compañeros, por lo que parece que será baja con casi total seguridad. Sí parece que forzará Diego Llorente, quien a pesar de terminar el partido con molestias se probó hoy y debería entrar en la convocatoria. Misma tesitura que la de Ricardo Rodríguez, aunque en caso de ir convocado sí que parece que Junior Firpo pueda tener la oportunidad, con Valentín Gómez en el centro de la zaga.

Conviene recordar que, si se confirma además la de Natan, Manuel Pellegrini contará con las bajas de Marc Bartra, Ángel Ortiz y Aitor Ruibal, este último por sanción. El entrenador podría completar la convocatoria con algunos canteranos, de ahí que este lunes haya completado la sesión con algunos futbolistas del filial.

Oscar Masqué, lateral derecho del filial, ha entrenado este lunes y podría estrenarse en una convocatoria con el primer equipo. También ha entrenado el lateral izquierdo de 18 años Carlos de Roa, una de los talentos emergentes del filial que ya fue convocado contra Dinamo Zagreb y PAOK, aunque sin llegar a debutar. El tercero en discordia fue Raya Oya, jovencísimo extremo que ha alternado el juvenil y el Betis Deportivo esta campaña. Quien seguro que no estará es Pablo García, que a pesar de acudir a ver a sus compañeros está centrado en el objetivo de salvar al filial.